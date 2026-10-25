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Construção no Extremo Oriente Russo cresce 38% impulsionada por hipotecas subsidiadas

Rússia

O setor de construção no Distrito Federal do Extremo Oriente (DFO) opera hoje em uma velocidade distinta do restante da Rússia. Enquanto a média nacional de entrega de moradias multifamiliares registrou um crescimento tímido de 3% nos primeiros nove meses de 2026, a região saltou 38%. Esse movimento não é orgânico, mas impulsionado por uma alavanca financeira específica: o programa de hipotecas do Extremo Oriente e do Ártico.

Вид на Ленинский округ Комсомольска-на-Амуре (Дзёмги). Комсомольск-на-Амуре. - panoramio
Photo: commons.wikimedia.org by MyBigFlight, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вид на Ленинский округ Комсомольска-на-Амуре (Дзёмги). Комсомольск-на-Амуре. - panoramio

O volume de crédito subsidiado injetado no DFO e na Zona Ártica ultrapassou 1,2 trilhão de rublos, distribuídos em 226,7 mil empréstimos. No entanto, o dinheiro não se espalha de forma homogênea pelo território; ele se concentra onde a infraestrutura já permite a absorção rápida do capital.

A maior fatia desse recurso fica no DFO, com 1,03 trilhão de rublos e 195,8 mil contratos. O fluxo financeiro cria polos de crescimento bem definidos, concentrando-se prioritariamente em três regiões: o Território de Primorsky (52,7 mil empréstimos), a República de Sakha/Yakutia (37,4 mil) e o Território de Khabarovsk (28,6 mil). Na Zona Ártica, a dinâmica é menor, com 30,8 mil créditos somando 132,6 bilhões de rublos, distribuídos principalmente entre o Território de Krasnoyarsk, o Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets e a Região de Arkhangelsk.

Essa concentração de capital reflete-se na materialidade das cidades. Atualmente, o DFO soma cerca de 7 milhões de metros quadrados em construção, o que representa 0,9 m² por habitante, superando a média russa de 0,8 m².

A engrenagem além do crédito

Para que o crédito não se torne apenas uma bolha de preços, o Estado tenta articular a oferta através de projetos estruturais. O programa "Quarteirão do Extremo Oriente" visa erguer 1,8 milhão de metros quadrados de área construída para abrigar 69 mil pessoas em sete regiões. Paralelamente, o foco no aluguel acessível tenta mitigar a barreira de entrada no mercado: mais de 12 mil apartamentos de aluguel estão em construção, com 5,5 mil famílias já instaladas em imóveis cujo custo mensal é cerca de três vezes menor que o valor de mercado.

Essas medidas, somadas aos planos diretores (master-planning) de redes de engenharia e estradas, tentam criar a base física necessária para sustentar a expansão urbana.

O gargalo regional: o caso de Zabaikalye

A análise dos dados revela que a ferramenta financeira pode ter efeitos inversos dependendo da região. No Território de Zabaikalye, a ausência de liderança na concessão de créditos subsidiados, somada a limitações físicas, altera a lógica do mercado. Quando o estímulo ao crédito encontra uma oferta de imóveis insuficiente, o resultado não é mais moradias, mas inflação de preços.

A economista do mercado de trabalho Irina Kostina alerta que a hipoteca subsidiada deixa de ser um instrumento de acessibilidade para se tornar um motor de encarecimento do metro quadrado quando a capacidade dos construtores de entregar novas chaves não acompanha a demanda inflada pelo crédito barato.

Em Zabaikalye, o problema é material: o plano diretor de Chita conta com apenas 45% do financiamento previsto. Sem a conclusão de redes básicas e estradas, a região não consegue converter o desejo de compra em construção real, criando um cenário onde o crédito disponível apenas empurra os preços para cima.

Em resumo, embora o crédito subsidiado tenha sido o motor do crescimento no DFO, o benefício é assimétrico. Enquanto Primorsky, Yakutia e Khabarovsk transformam rublos em concreto e habitação, regiões como Zabaikalye enfrentam a contradição de um mercado onde o incentivo financeiro, descolado da infraestrutura, reduz a acessibilidade real à moradia.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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