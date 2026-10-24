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Rússia acaba com a garantia de vaga paga no ensino superior a partir de 2027

Rússia

O acesso ao ensino superior na Rússia está deixando de ser uma transação financeira simples para se tornar um processo competitivo. A partir de 2027, a lógica de "pagar por uma vaga" será substituída pelo conceito de "prioridade de corte superior" para estudantes contratados. Na prática, ter o capital para arcar com a mensalidade não será mais garantia de matrícula; o candidato terá que disputar a vaga com base em sua pontuação, replicando a dinâmica de concorrência das vagas subsidiadas pelo governo.

МГУ имени Ломоносова
Photo: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
МГУ имени Ломоносова

Essa transição é o ápice de um estrangulamento gradual do setor comercial. Em 2025, as universidades foram proibidas de expandir o número de vagas pagas durante a campanha de admissão. Em 2026, a pressão aumentou com a imposição de limites governamentais em 46 áreas, concentradas principalmente nos setores socioeconômico e humanístico. O critério de corte foi rigoroso: especialidades que registraram médias inferiores a 50 pontos no ENEM (EGE) no ano anterior correram o risco de ter suas vagas pagas totalmente eliminadas.

O movimento responde a um descompasso entre a academia e o mercado de trabalho. Há hoje um excedente de bacharéis em Direito, Economia e Relações Públicas que o setor produtivo não consegue absorver. Soma-se a isso a disparidade qualitativa no preparo entre o aluno de cota gratuita e o aluno pagante, o que levou o Estado a intervir na régua de qualidade da formação.

O impacto no caixa e na estrutura acadêmica

A redução do fluxo de alunos pagantes atinge diretamente o equilíbrio financeiro das instituições. O orçamento universitário depende de um tripé: subsídios estatais, contratos empresariais e as mensalidades. Segundo dados do Ministério da Ciência e Educação Superior, a redução de vagas em 40 especialidades reguladas já retirou quase 97 mil estudantes do sistema de pagamento.

Para universidades técnicas que utilizavam cursos de humanidades como "geradores de caixa" — chegando a financiar metade de sua operação com esses contratos -, o cenário impõe dois riscos imediatos:

O primeiro é a ociosidade docente. A redução drástica de vagas em cursos específicos deixa professores sem carga horária, e a migração de um docente de Direito para a Engenharia é materialmente inviável. O segundo é a pressão inflacionária sobre as mensalidades: com a oferta de vagas reduzida e a demanda mantida, a tendência é que o preço das vagas remanescentes nos cursos populares suba significativamente.

Como contrapartida, as instituições tentam migrar a oferta para programas de engenharia e tecnologia, onde não há restrições. No entanto, a adesão do público pagante a esses cursos é menor, já que essas áreas são historicamente dominadas por bolsas e financiamentos governamentais.

Insegurança e a distorção nas matrículas

A introdução da competitividade nas vagas pagas gerou um clima de incerteza. Enquanto algumas instituições já registram alta nas notas de corte para contratos, surge o fenômeno da "matrícula por pânico". Candidatos estão assinando contratos em múltiplas universidades ou em diferentes cursos simultaneamente para garantir a entrada. O resultado é um ciclo de cancelamentos em massa após a publicação das listas oficiais, deixando lacunas nas turmas que as universidades não conseguem preencher ao final do processo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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