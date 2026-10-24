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Yakutsk muda pagamento de transportadores para eliminar disputas por passageiros

Rússia

A prefeitura de Yakutsk está alterando a lógica de pagamento aos transportadores, substituindo a remuneração por número de passageiros pelo pagamento baseado no tempo efetivamente trabalhado nas linhas. A medida, anunciada pelo prefeito Dmitry Sadovnikov, visa eliminar as "corridas" entre motoristas para captar a receita, prática que desestabiliza os intervalos de partida e a regularidade do serviço.

Автобус СЕВЕРОБУС на заснеженной дороге
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автобус СЕВЕРОБУС на заснеженной дороге

O modelo atual de itinerários, com linhas que atingiram entre 25 e 27 quilômetros de extensão ao longo dos últimos 30 anos, foi classificado como ineficiente. A reforma propõe a fragmentação dessas trajetórias: as linhas longas e com trajetos sinuosos dão lugar a eixos troncais curtos, alimentados por linhas secundárias que fazem a conexão com os microdistritos.

Para viabilizar a integração entre esses fluxos, a cidade implementará dois terminais de transbordo: um ao sul, na região do Centro Médico, e outro ao norte, nas proximidades do mercado "Lago Branco".

Estrutura operacional e frota

A gestão do sistema passa a ser organizada por "lotes". Essa configuração obriga as empresas de um mesmo grupo a compartilharem veículos reserva, reduzindo a probabilidade de lacunas no serviço por falta de máquinas na linha.

Embora 210 novos ônibus já tenham sido integrados à operação, a capacidade instalada ainda é insuficiente para a demanda da cidade, restando a necessidade de mais 173 veículos para a atualização total da frota.

O gargalo operacional é reflexo de um desequilíbrio financeiro: com a passagem fixada em 70 rublos, o subsídio municipal cobre apenas 35 rublos. Esse déficit econômico é apontado como a causa direta da falta de veículos de reserva e do descumprimento sistemático dos horários de circulação.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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