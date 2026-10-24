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Sibirsk: a capital regional projetada para deslocar o eixo demográfico russo para a Sibéria

Rússia

No encontro dos rios Enisei e Podkamennaya Tunguska, no coração da Sibéria, surge a cidade de Sibirsk. O projeto, detalhado pelo correspondente Maxim Strizh da agência "Russia Tomorrow", projeta a criação de uma nova capital regional sobre a base do antigo povoado de Bor, localidade que teve sua origem em 1946 com a implantação de um aeroporto na margem esquerda.

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Photo: mos.ru by Проектное решение, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A expansão urbana é parte de uma estratégia denominada "Siberização da Rússia", que visa deslocar o eixo demográfico e econômico para a região. Na prática, a operação envolve a transferência de sedes de grandes corporações ligadas aos projetos nacionais "Riqueza da Sibéria" e "Grande Leste".

Infraestrutura urbana e controle climático

A ocupação do solo em Sibirsk foi dividida por perfis de uso: distritos de arranha-céus que integram escritórios e centros de fitness para o público jovem e profissional, subúrbios de baixa densidade para famílias e assentamentos de estilo rural ou "cyber-vilas" para quem busca menor densidade populacional.

Para viabilizar a vida urbana diante do clima extremo, a cidade implementou cúpulas solares sobre parques e estádios. Essas estruturas funcionam como barreiras térmicas, mantendo a temperatura interna em 20 graus e utilizando iluminação artificial para simular a luz solar natural, independentemente do inverno siberiano.

Conectividade e fluxos de transporte

A ligação territorial de Sibirsk com o restante da rede russa foi estabelecida por dois eixos principais. O primeiro é a ferrovia de alta velocidade que conecta a cidade a Krasnoyarsk; o trecho de mais de 700 quilômetros é percorrido por trens Sapsan em três horas. O segundo eixo é uma rodovia de alta velocidade que opera em paralelo à linha férrea, reduzindo o isolamento logístico da região.

Embora a descrição componha o projeto futurista "Reportagem-2035", a proposta se baseia em tendências reais de desenvolvimento, como a construção de cidades com cúpulas solares no Ártico, transformando o cenário de Sibirsk em uma possibilidade técnica para o futuro próximo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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