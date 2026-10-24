Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia

O recuo médio da linha de costa do Mar Báltico na região de Kaliningrado foi de 34 centímetros no último ano. Embora o dado, divulgado pela GBU "Baltberegozashchita" em 22 de outubro, esteja dentro da média histórica, a erosão não ocorre de forma uniforme. O ponto crítico concentra-se em um trecho de 12 quilômetros que liga a cidade de Zelenogradsk ao povoado de Lesnoye.

Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain Разрушенный пляж

Nesse intervalo, a perda de terreno acelera para 1 a 1,5 metro por ano. O gargalo é a escassez de sedimentos arenosos. De acordo com especialistas e pesquisadores da Universidade Immanuel Kant, a instalação de barreiras artifices em pontos específicos interrompe o fluxo natural da areia, impedindo que o material chegue às áreas vizinhas e agravando a erosão nos setores desprotegidos.

A capacidade de resposta das obras varia conforme a geografia. Enquanto os molhes em Sokoliniki e Malinovka operam com estabilidade, a eficiência dessas estruturas cai no trecho entre Zelenogradsk e a Península Curonian, onde a exposição da costa aos ventos predominantes de oeste altera a dinâmica da água e dos sedimentos.

Intervenções e estabilidade territorial

Na Península Curonian, a situação é mista: 70% das áreas de dunas frontais são classificadas como estáveis ou em fase de transição, com a recuperação de cerca de 10 hectares de território anualmente.

O ciclo de obras de proteção costeira executado entre 2022 e 2025 reduziu em 1,2 quilômetro a extensão total dos trechos em estado de emergência. A estabilização física foi observada em Yantarny, Otradnoye e no povoado de Lesnoy, onde as estruturas reconstruídas resistiram aos temporais recentes sem apresentar danos.

Para enfrentar a falta de material, Evgeny Burnashov, vice-diretor da "Baltberegozashchita", propôs a implementação de "motores de areia". A técnica consiste em criar aterros artificiais de areia que, movidos pelas correntes naturais, distribuem o sedimento ao longo da costa, devolvendo a vazão de material ao sistema.