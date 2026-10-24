Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia

Rússia

O recuo médio da linha de costa do Mar Báltico na região de Kaliningrado foi de 34 centímetros no último ano. Embora o dado, divulgado pela GBU "Baltberegozashchita" em 22 de outubro, esteja dentro da média histórica, a erosão não ocorre de forma uniforme. O ponto crítico concentra-se em um trecho de 12 quilômetros que liga a cidade de Zelenogradsk ao povoado de Lesnoye.

Разрушенный пляж
Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Разрушенный пляж

Nesse intervalo, a perda de terreno acelera para 1 a 1,5 metro por ano. O gargalo é a escassez de sedimentos arenosos. De acordo com especialistas e pesquisadores da Universidade Immanuel Kant, a instalação de barreiras artifices em pontos específicos interrompe o fluxo natural da areia, impedindo que o material chegue às áreas vizinhas e agravando a erosão nos setores desprotegidos.

A capacidade de resposta das obras varia conforme a geografia. Enquanto os molhes em Sokoliniki e Malinovka operam com estabilidade, a eficiência dessas estruturas cai no trecho entre Zelenogradsk e a Península Curonian, onde a exposição da costa aos ventos predominantes de oeste altera a dinâmica da água e dos sedimentos.

Intervenções e estabilidade territorial

Na Península Curonian, a situação é mista: 70% das áreas de dunas frontais são classificadas como estáveis ou em fase de transição, com a recuperação de cerca de 10 hectares de território anualmente.

O ciclo de obras de proteção costeira executado entre 2022 e 2025 reduziu em 1,2 quilômetro a extensão total dos trechos em estado de emergência. A estabilização física foi observada em Yantarny, Otradnoye e no povoado de Lesnoy, onde as estruturas reconstruídas resistiram aos temporais recentes sem apresentar danos.

Para enfrentar a falta de material, Evgeny Burnashov, vice-diretor da "Baltberegozashchita", propôs a implementação de "motores de areia". A técnica consiste em criar aterros artificiais de areia que, movidos pelas correntes naturais, distribuem o sedimento ao longo da costa, devolvendo a vazão de material ao sistema.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
Carros
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Mulher
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
FARC: Mensagem a Jesus Santrich
Rússia
FARC: Mensagem a Jesus Santrich
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
BMW 7 Protection: Conceito de blindagem discreta e limites urbanos
Eclipse solar de 2027 terá faixa de visibilidade entre Espanha e Mar Vermelho
Diferença técnica entre tônico e toner: função química versus hidratação
O motivo biológico que nos faz manter hábitos prejudiciais
Técnica visual: uso estratégico do marrom para volume e geometria labial
Luas de Netuno revelam vestígios de catástrofe cósmica monumental
Descoberta em Viena: manuscrito perdido de Schrödinger altera pilares da física quântica
Escolha da saia em 2027: verificação de caimento e proporção corporal
Kefir na marinada de fígado: veja como o método altera a textura da carne bovina e de frango
Raiz Crescida: o impacto devastador da técnica inadequada
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.