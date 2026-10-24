A escassez de nozes e frutas silvestres transformou o verão de 2026 em uma barreira física para turistas na Sibéria

Ao longo do verão e início do outono de 2026, as trilhas e pontos turísticos da Sibéria e do Extremo Oriente da Rússia enfrentaram um obstáculo concreto: a anômala atividade de ursos. O aumento nas interações agressivas com humanos forçou o fechamento de rotas populares em parques nacionais e reservas naturais, impactando diretamente a capacidade de recepção de visitantes na região.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собаки и медведь в лесу

O contexto econômico e ecológico

Segundo um relatório de outubro do Banco da Rússia sobre a economia regional, o fluxo turístico nestas áreas sofreu uma queda perceptível entre agosto e setembro. O principal fator de cancelamento de reservas por parte dos visitantes foi a preocupação com a segurança pessoal. Especialistas atribuem a mudança no comportamento dos predadores à escassez de alimentos naturais, como frutas silvestres e nozes, o que levou os animais a buscarem sustento em áreas próximas a bases turísticas e assentamentos humanos.

Restrições específicas por destino

As limitações afetaram destinos de destaque, variando de fechamentos totais a restrições parciais. Os casos mais notáveis incluem:

República de Altai: A Reserva Biológica de Altai, Patrimônio Mundial da UNESCO, suspendeu todos os seus percursos educacionais até o fim da temporada. No famoso cachoeirão Uchar, as passarelas e cabos de segurança foram removidos, tornando a travessia tecnicamente inviável e perigosa. Essa medida seguiu um incidente no qual uma turista foi atacada por um urso em um acampamento próximo à vila de Artibash.

A Reserva Biológica de Altai, Patrimônio Mundial da UNESCO, suspendeu todos os seus percursos educacionais até o fim da temporada. No famoso cachoeirão Uchar, as passarelas e cabos de segurança foram removidos, tornando a travessia tecnicamente inviável e perigosa. Essa medida seguiu um incidente no qual uma turista foi atacada por um urso em um acampamento próximo à vila de Artibash. Óblast de Irkutsk: Desde o final de agosto, a emissão de permissões para visitar o Platô Olkhinsk e as trilhas ao longo da Ferrovia Circular do Baikal (KBJD) foi suspensa. É importante notar que os trens continuam operando; as restrições valem apenas para turistas a pé que pretendiam fazer acampamentos ou piqueniques à beira do lago.

Desde o final de agosto, a emissão de permissões para visitar o Platô Olkhinsk e as trilhas ao longo da Ferrovia Circular do Baikal (KBJD) foi suspensa. É importante notar que os trens continuam operando; as restrições valem apenas para turistas a pé que pretendiam fazer acampamentos ou piqueniques à beira do lago. Krasnoyarsk Krai: O Parque Nacional "Colunas de Krasnoyarsk" está fechado para visitação até pelo menos 10 de novembro. A administração registrou cerca de 20 ocorrências de ursos se aproximando de pessoas nas proximidades.

O Parque Nacional "Colunas de Krasnoyarsk" está fechado para visitação até pelo menos 10 de novembro. A administração registrou cerca de 20 ocorrências de ursos se aproximando de pessoas nas proximidades. Buryatia: No Parque Nacional Tunkinsky, todas as trilhas ecológicas foram fechadas. Anteriormente, era permitida a entrada de grupos organizados com guias, mas a persistência do risco levou ao endurecimento das regras.

No Parque Nacional Tunkinsky, todas as trilhas ecológicas foram fechadas. Anteriormente, era permitida a entrada de grupos organizados com guias, mas a persistência do risco levou ao endurecimento das regras. Zabaykalsky Krai: O Parque "Alkhanai" interrompeu completamente a recepção de visitantes. A proibição abrangeu não apenas grupos turísticos, mas também peregrinos que visitam santuários budistas locais.

O que os dados sustentam sobre a segurança

Para quem planeja atividades em áreas com presença de fauna, a recomendação central dos especialistas é verificar o status das rotas nos sites oficiais das áreas protegidas imediatamente antes da partida, já que as regras mudam rapidamente conforme a situação local.

Em termos de conduta comprovada por incidentes anteriores:

Movimentar-se em grupos maiores e emitir sons (conversas, música) ajuda a alertar o animal sobre a presença humana, reduzindo a chance de encontro súbito.

A eliminação de resíduos alimentares é crítica. Alimentos devem ser armazenados em recipientes herméticos, longe das barracas, para não atrair predadores para as áreas de descanso.

Caminhar apenas pelas trilhas oficiais e evitar os trilhos naturais dos animais reduz o risco de conflito territorial.

Em caso de encontro visual, a orientação técnica é não provocar o animal. Correr ativa o instinto de perseguição; gritar ou tentar fotografar pode ser interpretado como ameaça ou desafio. A ação recomendada é recuar lentamente, mantendo o foco no animal e a postura calma, sem dar as costas. Uma atenção especial deve ser dada às filhotes, pois a fêmea é extremamente protetora em situações de proximidade.

Se um urso for avistado nas proximidades de habitações ou bases turísticas, a notificação imediata às autoridades de emergência local (número 112 na Rússia) é o protocolo indicado para garantir a resposta adequada da administração do parque.