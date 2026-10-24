A escassez de nozes e frutas silvestres transformou o verão de 2026 em uma barreira física para turistas na Sibéria

Ao longo do verão e início do outono de 2026, as trilhas e pontos turísticos da Sibéria e do Extremo Oriente da Rússia enfrentaram um obstáculo concreto: a anômala atividade de ursos. O aumento nas interações agressivas com humanos forçou o fechamento de rotas populares em parques nacionais e reservas naturais, impactando diretamente a capacidade de recepção de visitantes na região.
Segundo um relatório de outubro do Banco da Rússia sobre a economia regional, o fluxo turístico nestas áreas sofreu uma queda perceptível entre agosto e setembro. O principal fator de cancelamento de reservas por parte dos visitantes foi a preocupação com a segurança pessoal. Especialistas atribuem a mudança no comportamento dos predadores à escassez de alimentos naturais, como frutas silvestres e nozes, o que levou os animais a buscarem sustento em áreas próximas a bases turísticas e assentamentos humanos.
As limitações afetaram destinos de destaque, variando de fechamentos totais a restrições parciais. Os casos mais notáveis incluem:
Para quem planeja atividades em áreas com presença de fauna, a recomendação central dos especialistas é verificar o status das rotas nos sites oficiais das áreas protegidas imediatamente antes da partida, já que as regras mudam rapidamente conforme a situação local.
Em termos de conduta comprovada por incidentes anteriores:
Em caso de encontro visual, a orientação técnica é não provocar o animal. Correr ativa o instinto de perseguição; gritar ou tentar fotografar pode ser interpretado como ameaça ou desafio. A ação recomendada é recuar lentamente, mantendo o foco no animal e a postura calma, sem dar as costas. Uma atenção especial deve ser dada às filhotes, pois a fêmea é extremamente protetora em situações de proximidade.
Se um urso for avistado nas proximidades de habitações ou bases turísticas, a notificação imediata às autoridades de emergência local (número 112 na Rússia) é o protocolo indicado para garantir a resposta adequada da administração do parque.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.