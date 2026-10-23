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Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

Rússia

O retorno do leopardo-do-amortigrado aos seus territórios históricos no Território de Primorsky deixa de ser um plano teórico para se tornar um movimento físico de animais. Especialistas do Instituto de Problemas de Ecologia e Evolução A. N. Severtsov da Academia Russa de Ciências e a organização ANO "Leopardos do Extremo Oriente" iniciaram a transferência de felinos do Parque Nacional "Terra do Leopardo" para a Reserva de Ussuri, uma região que permaneceu sem a presença desses predadores por mais de meio século.

Детёныш дальневосточного леопарда
Photo: Отдел науки национального парка «Земля леопарда» (amurleo_land) is licensed under public domain
Детёныш дальневосточного леопарда

Entre 2023 e 2025, seis leopardos foram assentados nessas novas terras por intervenção humana, enquanto outros dois chegaram por conta própria, vencendo a distância a partir da população principal. Câmeras de monitoramento confirmam que a adaptação é real: a formação de dois casais foi registrada, o que abre a possibilidade concreta de nascimentos de filhotes já dentro dos limites da Reserva de Ussuri.

"Os primeiros casais de leopardos nos novos territórios são um resultado encorajador do trabalho conjunto entre cientistas e organizações de conservação. Esperamos que as próximas observações confirmem o surgimento de filhotes", afirma Elena Gangalo, chefe da ANO "Leopardos do Extremo Oriente".

O muro invisível da infraestrutura

Apesar do avanço, o leopardo encontra barreiras físicas que limitam seu movimento. A expansão do habitat é freada por redes de transporte e atividade humana: a rodovia Vladivostok-Khabarovsk, os trilhos da Ferrovia Transiberiana e as terras agrícolas no vale do rio Razdolnaya funcionam como obstáculos quase intransponíveis para a migração espontânea.

A insistência dos animais, porém, é visível no chamado "corredor Borisovo-Baranovsky". É nesse ponto específico que ecologistas encontram rastros regulares não apenas de leopardos, mas também de tigres siberianos, tornando este local a única janela de passagem segura entre as áreas preservadas.

Para evitar que a nova colônia se torne um grupo isolado e vulnerável, a direção da "Terra do Leopardo" propõe a criação de um corredor ecológico com mais de 50 mil hectares. A medida visa garantir que os animais possam transitar entre zonas protegidas, restringindo atividades econômicas agressivas na área para assegurar a troca genética entre as populações.

Viktor Bardyuk, diretor do FGBU "Terra do Leopardo", alerta que a proteção desse caminho é a única forma de evitar a degeneração genética dos felinos nas gerações futuras.

Do limite da extinção à recuperação

A trajetória do leopardo-do-amortigrado é marcada por um salto numérico drástico. No início dos anos 2000, a espécie beirava a extinção total, com apenas 30 indivíduos sobrevivendo na natureza. A reversão desse quadro ocorreu através de ações concretas: a fundação do Parque Nacional "Terra do Leopardo" em 2012, o combate rigoroso à caça ilegal, a prevenção de incêndios florestais e a manutenção da base alimentar (ungulados) durante o inverno.

Atualmente, a população superou 120 indivíduos, chegando a 220 dentro da reserva transfronteiriça "Terra dos Grandes Gatos". A reintrodução na Reserva de Ussuri é o passo final para que o equilíbrio ecológico da região seja plenamente restaurado.

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