Fluxo de contêineres da China para Vladivostok cresce 31% impulsionado por kits automotivos

O fluxo de contêineres vindos da China para Vladivostok registrou um salto expressivo nos primeiros nove meses de 2026. Por meio do serviço FESCO China Direct Line (FCDL), circularam 259 mil TEUs, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. O motor desse volume foi a importação, que disparou 72%, impulsionada principalmente pela entrada de kits automotivos, móveis e eletrodomésticos.

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A logística opera através de quatro linhas regulares que conectam o Porto Comercial Marítimo de Vladivostok (VMTP) a diferentes polos chineses. A distribuição geográfica divide-se entre os portos do norte (Xingang, Dalian, Rizhao), os centros do meio (Xangai, Ningbo, Lianyungang) e as terminais do sul (Yantian, Nansha, Shantou).

Apesar dos números, a operação enfrentou gargalos concretos. O congestionamento nos portos chineses e a ocorrência de sucessivos tufões ameaçaram a fluidez da cadeia de suprimentos. Para evitar que as mercadorias ficassem retidas nos nós logísticos, o Grupo FESCO precisou reorganizar a composição da frota e redistribuir a capacidade de transporte em tempo real, mitigando o impacto dos fatores climáticos e estruturais sobre a vazão do serviço.

Para absorver a demanda crescente, a meta é elevar a capacidade operacional das linhas para 7 mil TEUs por semana já em novembro. Segundo Alexander Rudenko, diretor da filial da FESCO Integrated Transport em Vladivostok, a expansão de 31% no volume exigiu não apenas mais espaço, mas uma adaptação profunda na gestão da frota para responder à dinâmica imediata do mercado.