Caminhões autônomos da KamAZ realizam primeiro transporte de robôs de combate para campeonato em Kazan

Caminhões autônomos da KamAZ transportaram as máquinas de combate dos finalistas do campeonato "Batalha de Robôs" de Moscou para Kazan. A operação logística, que ocorreu entre 21 e 22 de outubro, marca a primeira vez que sistemas sem motorista são utilizados para levar participantes de competições tecnológicas russas ao local do evento.
A maior parte do trajeto foi percorrida de forma independente pelos veículos, utilizando a infraestrutura do corredor autônomo implementado na rodovia federal M-12 "Vostok". O deslocamento entre a capital e o Tartaristão foi concluído em 24 horas.
A operação foi monitorada em tempo real pelo Centro de Informação Situacional do Ministério dos Transportes, via sistema ERA-GLONASS, que controlou a localização e a dinâmica dos caminhões na via expressa para evitar incidentes. Esse fluxo logístico segue a expansão da rede de transporte autônomo, que já havia conectado São Petersburgo a Kazan no início do ano.
Os veículos transportaram seis robôs de combate com peso individual de até 110 kg. A carga compreende máquinas desenvolvidas por engenheiros de quatro países: Rússia, Brasil, Índia e China. Entre os equipamentos transportados estão o ABDUCOW (de Itajubá, Brasil), o Iron Scrap (de Shenzhen, China) e o GODSPEED (de Puducherry, Índia), além do robô russo "Maboy", vindo de Perm.
O volume de participantes no campeonato evidencia a escala da competição: dos 307 coletivos que pleitearam a vaga, 144 equipes de 11 países avançaram para a semifinal após a seleção em Moscou. A estrutura do torneio divide as máquinas em duas categorias de peso: a divisão pesada, de até 110 kg, e a de mini-robôs, com limite de 1,5 kg.
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