Fim da fragmentação nas regiões russas: governo prepara reformulação radical do sistema de incentivos

O fluxo de capital destinado ao desenvolvimento das fronteiras russas — abrangendo as Territórios de Desenvolvimento Acelerado (TОР), o Porto Livre de Vladivostok (SPV) e a Zona Ártica da RF (AZRF) — movimentou 502,6 bilhões de rublos em projetos de investimento ao longo de 2026. No acumulado de todo o período de vigência desses regimes preferenciais, o montante total de aportes atingiu a marca de 6,04 trilhões de rublos.
A análise da distribuição desses recursos revela que a imensa maioria do capital não se dispersa uniformemente, mas se concentra em cinco setores estratégicos, que juntos absorveram 95% dos investimentos do período. O peso maior recai sobre a extração e a indústria pesada, evidenciando que a atratividade dessas zonas ainda está fortemente ancorada na exploração de recursos naturais e infraestrutura básica.
|Setor
|Investimento (bilhões de rublos)
|Mineração e Metalurgia
|186,4
|Indústria Petroquímica e de Gás
|147,4
|Construção e Desenvolvimento Imobiliário
|70,1
|Energia
|40,3
|Logística e Transportes
|31,8
Atualmente, o incentivo ao negócio ocorre via zonas isoladas com regras fiscais e aduaneiras específicas. Para reduzir a fragmentação administrativa, o governo projeta a criação da Território Única de Desenvolvimento Acelerado (ETOR). O objetivo é unificar os padrões para novos projetos no Extremo Oriente e no Ártico, substituindo a colcha de retalhos de regimes por um modelo único.
A estrutura do ETOR impõe filtros mais rígidos para garantir que o benefício fiscal se transforme em materialidade econômica:
A gestão desses status será centralizada em um Conselho Supervisor do ETOR, nomeado pelo Governo da Federação Russa.
É fundamental notar que a mudança não é imediata para todos: as empresas que já são residentes dos regimes TОР, SPV e AZRF permanecem sob as regras antigas até o fim de seus contratos. O modelo ETOR aplica-se exclusivamente a novos empreendimentos, mantendo-se exceções para as Territórios Internacionais e projetos nas Ilhas Curilas.
Segundo o engenheiro civil Alexei Tikhonov, a exigência de um investimento mínimo de 100 milhões de rublos, somada à obrigatoriedade de residência dos trabalhadores para a obtenção de benefícios fiscais, serve como um filtro contra a criação de empresas de fachada. A medida visa garantir que o incentivo financeiro resulte em construção real de ativos e desenvolvimento da infraestrutura local, e não apenas em manobras contábeis para redução de impostos.
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