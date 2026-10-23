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O isolamento do Ural que transformou a palavra em música

Rússia

Ekaterinburg, outrora Sverdlovsk, consolidou-se como a terceira capital do rock na Rússia, dividindo o protagonismo com Moscou e Leningrado. A cidade não apenas produziu bandas de reconhecimento nacional, mas transformou a geografia do Ural em um ecossistema onde a música tornou-se a resposta concreta a condições sociais, educacionais e geográficas específicas.

Сцена и зрители
Photo: unsplash.com by Kevin Ache is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сцена и зрители

O processo começou na base material da educação. O Instituto de Arquitetura de Sverdlovsk serviu como o primeiro núcleo de experimentação; foi ali que a banda Sonans gravou, em 1980, o primeiro álbum de rock da região, "Shagrenevaya Kozha", e onde Vyacheslav Butusov e Dmitry Umetsky fundaram o Nautilus Pompilius. A infraestrutura técnica era precária, mas funcional: o porão do clube estudantil na rua Tolmacheva, 24, foi o espaço físico onde se concretizou a gravação do álbum "Razluka", em 1986.

A partir de 1986, a cena migrou dos porões para a institucionalização com a criação do Rock Club de Sverdlovsk. Para o músico da época, a entrada no clube significava a transição da clandestinidade para a legalidade, permitindo que shows fossem realizados sem as barreiras burocráticas habituais. Contudo, esse acesso tinha um custo: a submissão ao conselho artístico. A censura era detalhista e pragmática; em "Skovannye odnoy tsepyu", a gestão do clube exigiu que o "pôr do sol marrom" fosse alterado para "rosa", eliminando a carga política da letra para garantir a viabilidade da performance.

A construção do existencialismo uraliano

A densidade de talentos em Sverdlovsk não foi acidental, mas fruto da composição humana da cidade. O local tornou-se ponto de fixação para pessoas que retornavam dos campos de trabalho forçado para a parte europeia do país, trazendo consigo um bagagem intelectual e política distinta. Essa base somou-se à presença de instituições como o Conservatório Mussorgsky, criando um ambiente onde jovens com formação artística rigorosa podiam convergir.

A distância física de Moscou e Leningrado funcionou como um filtro protetor. Longe da moda imediata das capitais e sob um controle censório ligeiramente menos asfixiante, os músicos desenvolveram a autonomia necessária para priorizar a literatura sobre a técnica instrumental. O resultado foi a primazia da palavra sobre a guitarra, dando origem ao que se convencionou chamar de "existencialismo uraliano".

Essa cena sustentou-se através de um sistema de sucessão. A infraestrutura não desapareceu com a fama dos pioneiros, mas foi herdada. O laboratório de mídia SGTRK, fundado pela banda Smyslovye Gallyutsinatsii, tornou-se a porta de entrada para artistas como Julia Chicherina e a banda Sansara, enquanto Vadim Samoylov manteve laboratórios de rock para orientar novos coletivos.

A hierarquia da produção musical no Ural reflete esse amadurecimento em ondas:

  • Alcance Nacional: Grupos como Nautilus Pompilius, Agata Kristi, Chaif e Smyslovye Gallyutsinatsii, que romperam a bolha regional e alcançaram turnês de massa.
  • Ícones Geracionais: Artistas como Chicherina, Obe Dve, Nastya, Sansara e Kurara, que moldaram a estética de suas respectivas épocas.
  • Fundação Histórica: Bandas como Urfin Jyus, Aprelsky Marsh, R-Club e Katalog, que estabeleceram a base nos festivais dos anos 80.
  • Cena Indie e Experimental: A onda atual, representada por AloeVera, La Vtornik e 4 Positsii Bruno, que opera em clubes como o "2KU" e em laboratórios contemporâneos.

O sucesso de Ekaterinburg como centro cultural reside na convergência entre o isolamento geográfico, a formação acadêmica e a capacidade de auto-organização. O que começou como um movimento marginal transformou-se em uma indústria com identidade própria, onde a música serve como registro material da vida e do pensamento no coração do Ural.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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