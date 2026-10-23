Casas invisíveis em Sevastopol: a batalha jurídica que condena centenas de famílias ao isolamento

Moradores de casas construídas há 30 anos em Sevastopol vivem em um limbo jurídico: suas residências não possuem o status de construção capital, o que as torna invisíveis para o sistema oficial. O problema surgiu porque as casas, erguidas no final da década de 1980, foram englobadas pelas fronteiras do Parque Natural Estadual "Baydarskiy" (ООПТ), criado posteriormente.

Photo: commons.wikimedia.org by Leszek Kozlowski from Torun (Toruń), Poland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крым

Na prática, quem vive em locais como a rua Tenistaya, no vilarejo de Orlinoye, enfrenta a impossibilidade de exercer direitos básicos de propriedade. Sem a documentação de entrada em operação, o proprietário não consegue vender legalmente o imóvel, realizar reformas estruturais ou expandir a construção em seu terreno. A situação gera ainda um impasse fiscal, já que a ausência de registro impede o pagamento de impostos imobiliários.

A barreira normativa e a zona de proteção

A contradição reside no tempo: as casas precedem a reserva, mas a lei atual rege a terra. Em 2016, a delimitação do Parque Baydarskiy passou por áreas de vilarejos da região. Embora a terra continue sob posse ou aluguel dos cidadãos, a mudança de categoria do território tornou a regularização quase impossível sob as regras vigentes de proteção ambiental.

As restrições variam conforme a proximidade com recursos naturais. Próximo ao reservatório de Chernorechensk, na zona de uso estritamente limitado, qualquer construção é proibida. Em outras áreas, a regularização exigiria que a obra fosse compatível com os objetivos de preservação do parque, demandando a aprovação de uma perícia ecológica estatal.

Caminhos para a regularização

A pressão da Procuradoria da cidade forçou o Departamento de Recursos Naturais e Ecologia a buscar uma saída. Segundo a diretora do órgão, Yulia Gavrilova, as alternativas em estudo envolvem a alteração do regulamento do parque, a realização de perícias ecológicas individuais para legalizar as casas já existentes ou, em última instância, o ajuste das fronteiras da reserva para excluir as áreas de assentamentos históricos.

Para a especialista em política social e demografia regional Elena Romanova, esse tipo de conflito jurídico cria um fundo habitacional "invisível". Quando o status da terra muda retroativamente em relação às casas, prejudica-se não apenas o indivíduo, mas todo o planejamento social e a expansão da infraestrutura nos vilarejos rurais.

O contraste com as novas construções

Enquanto os antigos moradores lutam para legalizar o que já existe, a fiscalização ambiental enfrenta um problema oposto: a tentativa de novas ocupações ilegais. A Procuradoria de Proteção Ambiental tem registrado a construção de novas casas e condomínios, como na região do vilarejo de Rezervnoye, sem as devidas licenças ou documentação ecológica, resultando em processos judiciais e ordens de paralisação.