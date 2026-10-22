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Na Iaquácia, a posse legal da casa não impede o desabrigo devido ao clima extremo

Rússia

Para quem vive na Iaquácia, a perda da moradia não acontece apenas por despejos ou falta de teto formal, mas por uma incapacidade concreta de sustentar a vida dentro de casa. O estado integra o grupo de maior risco de desabrigo no Brasil, segundo levantamento conjunto da fundação Nochnlezhka e do projeto Esli byt tochnym, que analisou a soma de fatores que empurram as pessoas para a rua.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A vulnerabilidade na região assume uma face particular: o indivíduo pode manter a posse legal do imóvel, mas ser expulso por ele devido ao clima extremo, com médias de -39 °C no inverno. Na prática, a sobrevivência depende da capacidade física e financeira de estocar carvão, lenha e gelo para a obtenção de água potável. Quem não consegue garantir esses insumos básicos perde a viabilidade de habitar a própria casa, transformando a propriedade em um espaço inabitável.

Essa fragilidade é agravada pela infraestrutura urbana. A Iaquácia registra a maior proporção de população urbana vivendo em moradias classificadas como аварийное жилье (habitações em estado precário ou condenadas) em todo o território russo, reduzindo a margem de segurança para quem já enfrenta dificuldades econômicas.

A métrica do risco

Diante da ausência de estatísticas governamentais precisas sobre a população de rua, a pesquisa utilizou um índice de risco composto por 15 indicadores. O cálculo não foca apenas na ausência de teto, mas nos gatilhos que levam a essa condição, como:

  • taxas de desemprego;
  • acúmulo de dívidas;
  • percentual de habitações degradadas;
  • rompimento de vínculos familiares.

O resultado coloca a região em um patamar crítico, onde a combinação de insolvência financeira e a severidade do ambiente torna a situação de quem perde a moradia drasticamente mais perigosa do que em qualquer outra região do país.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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