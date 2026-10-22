Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

A tundra se transforma: emissão de gases intensifica o efeito estufa na região

Rússia

O solo do Okrug Autônomo de Yamalo-Nenets atingiu a profundidade máxima histórica de degelo da permafrost. Dados de um monitoramento de 15 anos conduzido por Viktor Valdayskikh, diretor do Jardim Botânico da Universidade Federal de Ural (UrFU), revelam que a zona criolítica está em processo de degradação constante, superando as oscilações sazonais de temperatura.

Арктический торфяник
Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктический торфяник

O motor desse processo é a elevação da temperatura média anual em Salekhard, que sobe, em média, um grau a cada década. Esse aquecimento acumulado no solo foi intensificado por um verão recorde em 2026, cuja intensidade térmica anulou o efeito de um inverno excepcionalmente rigoroso.

A velocidade com que a camada congelada recua varia conforme a cobertura do terreno. Em áreas onde a camada de turfa — que atua como isolante térmico natural — está ausente, a profundidade do degelo avança até 10 centímetros por ano. O resultado do impacto térmico deste ano é o maior volume de gelo subterrâneo derretido já registrado no período de observação.

Impacto na infraestrutura e ciclo geoquímico

A perda da estabilidade do solo afeta a capacidade de sustentação do terreno, criando riscos diretos para as obras civis e industriais da região. A redução da rigidez do solo pode resultar no colapso de fundações de edifícios e em rupturas em gasodutos que atravessam a região.

Além da instabilidade física, o degelo altera a função química da tundra. O que antes servia como reservatório de conservação de dióxido de carbono passa a liberar o gás na atmosfera à medida que a terra descongela.

Análises de dados de 175 estações globais, processadas por inteligência artificial, confirmam a ativação de um ciclo de retroalimentação positiva: a emissão de gases das camadas descongeladas intensifica o efeito estufa, o que eleva a temperatura do ar e acelera a taxa de degelo da permafrost. O cenário em Yamal indica que a região deixou de enfrentar mudanças climáticas graduais para entrar em um ciclo de autodesestruturação do solo, onde cada fase de degelo prepara o terreno para a próxima aceleração.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Jardinagem
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Frillytunia: pétalas dobradas que mantêm a forma após a chuva
Jardinagem
Frillytunia: pétalas dobradas que mantêm a forma após a chuva
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor Anastasiya Zhukova Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global Dmitriy Sokolov Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios Evgenia Rumyantseva
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
últimos materiais
A tundra se transforma: emissão de gases intensifica o efeito estufa na região
Cortes de cabelo projetados para adaptar-se à umidade e ao vento
Linóleo de reforma substitui geotêxtil em caminhos de jardim
Greve de 24 horas na CP a 30 de outubro condiciona a circulação ferroviária
Armazenar ervas frescas em água no caule prolonga a vida útil
Células sanguíneas rejuvenesceram 60 anos: uma descoberta que pode mudar a medicina
Desvio de fundos: ex-presidente do SIAP condenado a devolver 177 mil euros
Mozal continua parada: rumores de retoma podem ser enganosos
A declaração polêmica de Herman Mashaba ignora sacrifícios de Machel em Mbuzine
Macarrão com carne moída em panela única: massa cozinhar no molho com creme e queijo em 15 minutos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.