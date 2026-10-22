A tundra se transforma: emissão de gases intensifica o efeito estufa na região

O solo do Okrug Autônomo de Yamalo-Nenets atingiu a profundidade máxima histórica de degelo da permafrost. Dados de um monitoramento de 15 anos conduzido por Viktor Valdayskikh, diretor do Jardim Botânico da Universidade Federal de Ural (UrFU), revelam que a zona criolítica está em processo de degradação constante, superando as oscilações sazonais de temperatura.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктический торфяник

O motor desse processo é a elevação da temperatura média anual em Salekhard, que sobe, em média, um grau a cada década. Esse aquecimento acumulado no solo foi intensificado por um verão recorde em 2026, cuja intensidade térmica anulou o efeito de um inverno excepcionalmente rigoroso.

A velocidade com que a camada congelada recua varia conforme a cobertura do terreno. Em áreas onde a camada de turfa — que atua como isolante térmico natural — está ausente, a profundidade do degelo avança até 10 centímetros por ano. O resultado do impacto térmico deste ano é o maior volume de gelo subterrâneo derretido já registrado no período de observação.

Impacto na infraestrutura e ciclo geoquímico

A perda da estabilidade do solo afeta a capacidade de sustentação do terreno, criando riscos diretos para as obras civis e industriais da região. A redução da rigidez do solo pode resultar no colapso de fundações de edifícios e em rupturas em gasodutos que atravessam a região.

Além da instabilidade física, o degelo altera a função química da tundra. O que antes servia como reservatório de conservação de dióxido de carbono passa a liberar o gás na atmosfera à medida que a terra descongela.

Análises de dados de 175 estações globais, processadas por inteligência artificial, confirmam a ativação de um ciclo de retroalimentação positiva: a emissão de gases das camadas descongeladas intensifica o efeito estufa, o que eleva a temperatura do ar e acelera a taxa de degelo da permafrost. O cenário em Yamal indica que a região deixou de enfrentar mudanças climáticas graduais para entrar em um ciclo de autodesestruturação do solo, onde cada fase de degelo prepara o terreno para a próxima aceleração.