Aluguel cai 10% em São Petersburgo, mas proprietários endurecem restrições a pets e crianças

São Petersburgo se consolidou como a cidade com as regras mais rígidas para quem busca alugar um imóvel entre as metrópoles russas. Um estudo da Faculdade de Direito da Escola Superior de Economia revela que 32% dos proprietários na cidade impõem algum tipo de restrição nos anúncios, superando a média nacional de 23,5%.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Собаки в антисанитарной квартире

O filtro mais severo recai sobre os animais de estimação: a proibição explícita aparece em 17,9% das ofertas, enquanto a aceitação aberta de pets é rara, ocorrendo em apenas 3,5% dos casos. Outras barreiras comuns incluem a proibição de fumar, presente em 7% dos anúncios, e a recusa de inquilinos com crianças, que atinge 3,5% da amostra.

Distribuição geográfica e perfil do imóvel

O cenário de exclusão não é exclusivo de São Petersburgo, mas a cidade lidera a lista, seguida por Omsk (30%) e Chelyabinsk (28%). Moscou apresenta um índice de 25%, enquanto Kazan (10%) e Ufa (12%) mostram-se as cidades mais flexíveis para os locatários.

A rigidez do proprietário também varia conforme o tamanho e o valor do imóvel. Em estúdios e apartamentos de um quarto, as restrições aparecem em 25% das vezes. Já em imóveis maiores, com três ou mais cômodos, esse número cai para 15%. Curiosamente, o segmento de luxo é menos restritivo (18%) do que a média do restante do fundo imobiliário (entre 23% e 25%).

Dinâmica de preços e mercado

Enquanto as exigências para entrar nos imóveis sobem, o custo do aluguel a longo prazo em São Petersburgo e região metropolitana recuou, com uma queda média de 10% no último ano. O movimento foi mais acentuado em distritos específicos: Cronstadt registrou a maior baixa, com 26,7% (estabilizando em 30,4 mil rublos), seguido pelo distrito de Petrograd (18,7%, para 92,7 mil rublos) e Vyborg (12,7%, para 42,1 mil rublos).

A deflação nos preços também se reflete na tipologia dos imóveis: apartamentos de um quarto ficaram 8,4% mais baratos (45,6 mil rublos) e os de dois quartos caíram 9,9% (67,2 mil rublos). Na região circundante (Oblast de Leningrado), a queda foi tímida, variando entre 1,9% para unidades de um quarto (31,7 mil rublos) e 2,2% para as de dois quartos (40,7 mil rublos).

Para Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, esse contraste — preços em queda acompanhados de critérios de seleção mais rígidos — expõe a atual estrutura de oferta e demanda em São Petersburgo, onde a seletividade dos proprietários permanece como um dos maiores gargalos do mercado imobiliário russo.