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Rússia

O mercado de veículos novos na região de Novosibirsk manteve a atividade no terceiro trimestre de 2026, com um ticket médio de compra fixado em 3,4 milhões de rublos ($ 41 087). No entanto, esse valor agregado esconde uma polarização clara: a maior parte do volume de vendas concentra-se no segmento de entrada, onde a viabilidade financeira começa na faixa de 1,1 milhão de rublos, servindo como amortecedor contra as oscilações econômicas locais.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A preferência do consumidor segue ancorada na indústria nacional russa, priorizando a acessibilidade. O LADA Granta lidera a demanda com um preço médio de 1,1 milhão de rublos. Logo atrás, no segmento de utilitários, destacam-se o LADA Niva Travel (1,7 milhão de rublos) e o Niva Legend (1,2 milhão de rublos). A presença chinesa também se consolida no topo da lista, exemplificada pelo TENET T4L, cotado em 2,4 milhões de rublos, além de modelos como o HAVAL Jolion e o premium Li Auto L9, conforme dados divulgados pelo portal Om1 Novosibirsk.

Movimentação de preços e migração de consumo

Um fenômeno atípico do período foi a redução de preços em modelos específicos, movendo-se na direção oposta à inflação geral. O LADA Largus apresentou a queda mais expressiva, com redução de 9,4%, estabilizando-se em 1,8 milhão de rublos. Ajustes semelhantes foram observados no LADA Vesta e no Chery Tiggo 9, o que altera a equação de custo-benefício para quem antes considerava apenas o mercado de seminovos.

Essa deflação pontual, somada a novas linhas de crédito, impulsiona uma mudança no comportamento do comprador. Segundo Artem Khomutinnikov, chefe de vendas de carros novos no Avito, a parcela de consumidores que transita entre veículos novos e usados cresceu 14 pontos percentuais em um ano, atingindo 44%. Mais relevante ainda é o fato de que 26% dos compradores atuais de carros zero quilômetro nunca haviam adquirido um veículo novo anteriormente, migrando de forma definitiva do mercado de usados.

Para o especialista Anton Vorobev, essa transição reflete a busca por segurança operacional. A previsibilidade da manutenção e a garantia oferecida pelas concessionárias oficiais tornaram-se argumentos mais fortes do que a economia imediata de um carro usado, transformando a compra do veículo novo em uma estratégia de redução de riscos a longo prazo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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