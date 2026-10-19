Ponte sobre o rio Lena avança para fundações e substitui balsas e estradas de gelo por trânsito permanente

A construção da ponte estaiada sobre o rio Lena avançou para a fase de fundação dos pilares. No leito do rio, foram instalados dois coferendames — estruturas metálicas massivas que isolam a área de trabalho da correnteza, criando zonas secas que permitem a operação de perfuratrizes para a cravação de estacas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд

Para o pilar central, opera um cofrendame de 46 metros de diâmetro e 4 mil toneladas. O segundo, destinado ao pilar direito, foi posicionado no fundo do rio em 21 de agosto, após três dias de manobras de reboque e submersão. Atualmente, cinco máquinas de perfuração atuam dentro dessas estruturas.

O ritmo da obra reflete a progressão física do concreto no solo: no pilar central, 52 das 208 estacas escavadas (de 1,5m de diâmetro e mais de 27m de profundidade) foram concluídas, atingindo 25% da meta. No pilar direito (apoio nº 10), foram finalizadas 10 estacas, volume calculado para garantir a estabilidade da estrutura durante o período de congelamento do rio (ledostav). Já na viaduto da margem esquerda, 365 das 920 estacas foram executadas (40%), com a base de 12 dos 26 apoios totalmente finalizada.

Fora do leito do rio, a obra avança nos acessos. No lado direito, o trecho de 5,5 km está em fase de aterro: dos 2,8 milhões de m³ de solo necessários para a base da estrada, mais de 730 mil m³ já foram depositados.

Escala e Fluxo Logístico

A conclusão do sistema de 14,5 km — sendo 4,6 km a ponte propriamente dita — altera a geografia do transporte para 70% da população da república. Hoje, a conexão terrestre com a parte ocidental da região é interrompida por cinco ou seis meses ao ano, dependendo de balsas sazonais e estradas de gelo. A ponte substitui esse ciclo instável por trânsito rodoviário permanente.

A infraestrutura conecta as rodovias federais "Lena" e "Kolyma" à estrada "Vilyuy", estabelecendo um corredor físico entre o leste da Rússia e a costa do Mar de Okhotsk. A capacidade operacional prevista para a via é de 8 milhões de passageiros por ano.

O projeto opera sob um acordo de concessão entre o Governo da Jacútias e o Grupo VIS, com investimentos superiores a 170 bilhões de rublos, dos quais 47% são capital privado. A concessionária é responsável pelo ciclo completo: projeto, execução da obra e operação da via até 2048.