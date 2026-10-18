Reviravolta no mercado: novos padrões de compra de veículos sacudiram São Petersburgo

O mercado de veículos zero quilômetro em São Petersburgo atingiu um ticket médio de 3,6 milhões de rublos ($42 829) no terceiro trimestre de 2026. Esse movimento reflete uma tendência nacional de alta na demanda — que cresceu 9,4% nos primeiros nove meses do ano -, impulsionada pela redução da taxa básica de juros de 17% para 14%, o que tornou o crédito mais acessível para o consumidor.

Photo: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Granta

A mudança não é apenas financeira, mas de perfil. O interesse do comprador migrou para faixas de preço mais elevadas: em setembro, a procura por carros entre 3 e 5 milhões de rublos subiu 7,5 pontos percentuais, enquanto o segmento de 5 a 8 milhões cresceu 3,6 pontos. Em termos anuais, esse salto de interesse foi de 56% e 81%, respectivamente, sinalizando uma gourmetização do consumo automotivo.

Essa nova dinâmica revela comportamentos distintos. Quase metade dos compradores (44%) agora mantém a indecisão entre um carro novo ou um seminovo, um aumento de 14 pontos percentuais em um ano. Além disso, 26% dos clientes estão estreando no mercado de veículos zero, enquanto a busca por modelos híbridos dobrou entre janeiro e setembro de 2026.

A reconfiguração das marcas e a base industrial

No volume de vendas, o HAVAL Jolion, o LADA Granta e o Belgee X50+ continuam a dominar. Contudo, a aceleração mais agressiva veio de marcas como TENET (cujo interesse saltou 2,3 vezes), Geely (+79,4%) e GAC (+62,6%), com destaque para o modelo HAVAL H3, que viu sua demanda crescer 2,2 vezes.

O dado mais relevante, porém, está na origem dos veículos. Houve uma correção na distribuição: a fatia de carros de fabricação russa subiu de 31% para 44% do mercado, enquanto a hegemonia chinesa recuou de 57% para 45%. Esse reequilíbrio reflete a tentativa de estabilizar a oferta interna frente à dependência de importações.

Essa transição impacta diretamente o pós-venda. Enquanto as oficinas de São Petersburgo já estabilizaram o estoque de peças para marcas populares (com 80% a 90% de disponibilidade), quem optou por marcas raras ou recém-chegadas enfrenta gargalos: a espera por componentes de funilaria, por exemplo, pode levar vários meses.

O efeito cascata no mercado de usados

A entrada massiva de carros chineses novos está começando a alterar a face do mercado de usados na cidade, onde esses veículos já representam 13% da oferta.

A idade média dos carros usados caiu para 12,7 anos em agosto de 2026, quase um ano a menos que em janeiro. No recorte de carros com menos de cinco anos, as marcas chinesas já ocupam mais de um terço da oferta. No entanto, o desejo do consumidor ainda é conservador: marcas europeias, japonesas e coreanas ainda concentram dois terços da procura.

A expectativa é que, em três ou quatro anos, a maturidade desses veículos chineses no mercado de segunda mão os coloque no top 10 de vendas, elevando sua participação para 10% do volume total de transações.

O cenário indica que o mercado de São Petersburgo encerra a fase de preenchimento emergencial de lacunas por marcas estrangeiras e entra em uma etapa de ajuste estrutural. O crescimento da produção local e a migração para o segmento premium ocorrem sob o efeito do crédito, mas a infraestrutura de manutenção ainda caminha a passos mais lentos que as vendas, beneficiando apenas as marcas de grande escala.