Moscou entra no ranking das regiões com menor consumo de álcool da Rússia

A capital russa consolidou sua posição entre as regiões com menor consumo de álcool do país. Dados do Ministério da Saúde atualizados até setembro de 2026 colocam Moscou na décima posição do ranking nacional de sobriedade, com um consumo médio de 4,39 litros de álcool puro por habitante ao ano.

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Esse movimento reflete uma mudança estrutural nos hábitos de consumo que já impacta a rede de varejo. Lojas especializadas em bebidas alcoólicas vêm fechando portas em massa, pressionadas por uma queda na demanda. O comportamento do consumidor migrou: o tempo antes dedicado às compras presenciais de bebidas agora é absorvido pelo entretenimento digital e pelo comércio em marketplaces.

Distribuição regional e a escala do consumo

Na elite da sobriedade, Moscou divide espaço com a Ossetia do Norte, onde a média é de 4,1 litros. O topo da lista permanece concentrado nas repúblicas do Cáucaso Norte, onde a cultura e a religião impõem limites rígidos. A Chechênia registra o menor índice do país, com apenas 0,02 litro por pessoa, seguida pela Inguchéstia (0,61 litro) e pelo Daguestão (0,89 litro). A República de Tuva também figura entre as regiões menos dependentes de álcool.

A retração do mercado e a digitalização

No plano nacional, o consumo de álcool atingiu o nível mais baixo desde 1996, recuando para 7,47 litros por habitante. A queda não é apenas estatística, mas material: grandes redes como "Krasnoye & Beloye", "Bristol" e "VinLab" já reduziram a quantidade de pontos de venda para ajustar a operação à nova realidade da demanda.

O impacto é ainda mais severo no pequeno varejo não especializado, que viu seu número de lojas encolher quase 8% no último ano. Para analistas, o álcool perdeu espaço para a "agulha digital". Serviços de delivery de comida e plataformas de e-commerce não apenas competem pelo orçamento do cidadão, mas capturam o tempo livre que antes era preenchido pelo consumo de bebidas, transformando a dinâmica econômica do setor.