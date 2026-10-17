Governo de Orel aprova decreto que permite a privatização de apartamentos funcionais para médicos

Médicos que atuam em instituições públicas da região de Orel, na Rússia, agora podem transformar seus apartamentos funcionais em propriedade privada. A medida, formalizada pelo decreto governamental nº 558, estabelece que a transferência do imóvel do Estado para o indivíduo não é automática, mas condicionada a critérios rigorosos de tempo de serviço, qualificação e situação patrimonial.

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O benefício alcança profissionais de 100 categorias distintas, incluindo cirurgiões, pediatras, oncologistas, cardiologistas, neurologistas, anestesiologistas, obstetras-ginecologistas, dentistas e psiquiatras. Para que o médico deixe de ser um ocupante temporário e se torne proprietário, ele precisa preencher todos os requisitos simultaneamente: ter o vínculo empregatício em tempo integral em uma organização estatal da região, possuir um currículo acadêmico com título científico ou categoria de qualificação máxima e, fundamentalmente, não ter qualquer outro imóvel em seu nome ou de seus familiares no território da província.

A barreira temporal é a condição mais rígida: o profissional deve comprovar dez anos de trabalho ininterrupto em instituições públicas regionais e ter residido no imóvel específico por, no mínimo, sete anos. Além disso, para evitar manobras patrimoniais, o médico não pode ter alienado qualquer propriedade imobiliária nos sete anos anteriores ao pedido. O processo exige a entrega de documentos que comprovem a composição familiar e a residência efetiva.

O impacto no fundo habitacional e a retenção de quadros

A conversão de moradias funcionais em patrimônio privado reduz a disponibilidade de imóveis do Estado para novos servidores, criando um ciclo de dependência de novos investimentos públicos para repor o estoque habitacional. De acordo com a especialista em política social e demografia regional Elena Romanova, a medida funciona como uma ferramenta para fixar profissionais qualificados na região, mas sua eficácia real depende da capacidade do orçamento em compensar a perda desses imóveis.

A limitação financeira é concreta: para o ano de 2026, a previsão orçamentária destinada à habitação para médicos na região é de 10 milhões de rublos, valor que define a escala real da capacidade de expansão do serviço diante da privatização dos ativos atuais.