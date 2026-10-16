Região de Sverdlovsk registra salto de 44,9% no turismo estrangeiro

A Sverdlovsk, região industrial no coração dos Urais, registrou um salto de 44,9% no fluxo de turistas estrangeiros no último ano, totalizando 87 mil visitantes. Esse movimento não é apenas um número isolado, mas o reflexo de uma reestruturação logística concentrada em Ecaterimburgo, que opera como o terminal de entrada e distribuição de passageiros para todo o entorno regional.

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O motor dessa dinâmica é o Aeroporto de Koltsovo, que encerrou 2025 com quase 8,4 milhões de passageiros. O dado mais revelador, porém, está na velocidade do crescimento: o segmento internacional expandiu 16%, um ritmo quatro vezes superior ao do tráfego interno. Com 38 destinos internacionais ativos, a demanda concentra-se em eixos como Turquia, Emirados Árabes Unidos, Egito e Tailândia, forçando a indústria turística local a redesenhar seus produtos para atender a esse novo perfil de viajante.

A abertura do eixo asiático e a infraestrutura de serviços

A malha aérea prepara agora um movimento estratégico para a Ásia. A partir de 25 de outubro, após três décadas de interrupção, são retomados os voos diretos para Deli, na Índia, com frequência de três vezes por semana. A rota não visa apenas o lazer, mas cria um canal material para o fluxo de estudantes, profissionais e a comunidade de negócios. Simultaneamente, a região busca inserção em campanhas publicitárias federais voltadas para a China e o Vietnã, aproveitando a facilitação do regime de vistos.

Para o economista Valeriy Kozlov, em declaração à Pravda. Ru, o potencial do turismo industrial e cultural dos Urais ganha agora uma nova dimensão de viabilidade para os parceiros asiáticos. A materialidade do destino se sustenta em contrastes: desde a vanguarda do construtivismo arquitetônico e o misticismo do "Marte dos Urais", em Bogdanovich, até a antiguidade do ídolo de Shigir.

No entanto, a conversão desse fluxo de passageiros em receita real depende de ajustes operacionais. Segundo Alla Novoselova, diretora comercial da Ural Airlines, a estrutura do público nessas novas rotas é diversificada, o que exige a adaptação imediata da sinalização urbana e a formação de guias especializados para que a chegada do turista não seja apenas um dado estatístico, mas um consumo efetivo da economia local.