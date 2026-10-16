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Descumprimento de registro militar motiva a maior parte das perdas de cidadania russa em Khanty-Mansiysk

Rússia

Setenta e duas pessoas originárias de países vizinhos perderam a cidadania russa no Distrito Autônomo de Khanty-Mansiysk. A medida é o resultado de fiscalizações conduzidas pelo Ministério do Interior (UMVD) regional, que culminaram na apreensão dos passaportes internos de cada um dos envolvidos.

Сотрудник полиции и водитель
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сотрудник полиции и водитель

O grupo mais numeroso, composto por 34 pessoas, teve o documento cassado por descumprir as regras de registro militar. Para quem adquire a nacionalidade, a lei exige a inscrição nos registros militares dentro de um prazo determinado; a omissão desse passo tornou-se o gatilho para a anulação da cidadania. Na prática, essas pessoas agora enfrentam a obrigação de deixar o território russo.

Outras 28 pessoas perderam a cidadania após a condenação por crimes. Um dos casos concretos ocorreu no tribunal da cidade de Nyagan, onde um homem de 50 anos, que possuía o passaporte desde 2006, foi condenado por organizar a migração ilegal e realizar registros fictícios de estrangeiros.

Fraudes na documentação e a perda do status

Os quatro casos restantes referem-se a fraudes cometidas durante o processo de solicitação da cidadania. A polícia identificou o uso de vínculos artificiais para legalização no país: uma mulher de 44 anos simulou um casamento com um cidadão russo, enquanto um migrante de 37 anos apresentou um contrato de trabalho forjado com um empresário.

Para a especialista em política social e demografia regional Elena Romanova, essas ações sinalizam um endurecimento no controle dos fluxos migratórios e na exigência de contrapartidas legais dos novos cidadãos. O impacto imediato vai além da burocracia: a perda do status implica a impossibilidade de trabalhar legalmente e a necessidade forçada de retornar ao país de origem, desestruturando completamente a vida dessas pessoas.

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Author`s name Petr Ermilin
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