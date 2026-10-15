Rússia propõe regime unificado para Ártico e Extremo Oriente para reduzir barreira de investimento

O Ministério para o Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico apresentou à Duma Estatal um projeto de lei que propõe a criação de uma Território de Desenvolvimento Acelerado Unificado (ETOR). A iniciativa visa integrar todos os sujeitos federais do Extremo Oriente e da região Ártica sob um único regime jurídico, eliminando a fragmentação de regras que atualmente varia entre as diferentes unidades regionais.

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A mudança mais pragmática do projeto reside na democratização do acesso aos incentivos fiscais e administrativos. O novo teto de entrada para empresas será de 100 milhões de rublos em volume de investimento. Ao reduzir essa régua, o governo diminui a barreira de entrada para negócios de médio porte que, nos regimes vigentes, encontram exigências financeiras mais rígidas para pleitear o status de residente e as respectivas isenções.

Simplificação burocrática e escala territorial

Além da redução do aporte mínimo, a ETOR busca substituir o atual emaranhado de normas regionais por um sistema unificado de requisitos. Na prática, a medida tenta converter a complexidade administrativa em agilidade: ao padronizar as exigências, reduz-se o tempo de tramitação e o custo operacional para o investidor que deseja se instalar em áreas remotas da Rússia, transformando a burocracia de cada estado em um processo linear e previsível.