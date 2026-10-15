Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%

Um novo polo de produção de baterias de íon-lítio entrou em operação na Nova Moscou, sob a gestão da divisão de combustíveis da estatal Rosatom. A unidade, inaugurada em 6 de outubro, integra o primeiro cluster robotizado do setor na Rússia, com capacidade nominal de 4 GWh por ano. Este ativo complementa a infraestrutura do país, somando-se a uma planta de capacidade equivalente instalada na região de Kaliningrado no final de 2025.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий с пультом управления на современном автомобильном конвейере

O fluxo produtivo da gigafábrica é desenhado para a verticalização total: o processamento inicia na preparação dos materiais para as células, passa pela montagem de módulos e termina na entrega de baterias completas. Em termos de volume, a linha é dimensionada para entregar 18 milhões de células e 50 mil baterias de tração anualmente. A operação é sustentada por 2,5 km de linhas tecnológicas, compostas por 1,4 mil equipamentos e mais de 450 robôs, alcançando um índice de automação de 95%.

A viabilidade operacional já foi testada com a saída de 20 baterias para o veículo elétrico "Atom", além de 600 módulos e 40 mil células. A precisão técnica, especialmente em etapas que exigem esterilidade e rigor dimensional, é assegurada pela substituição do trabalho manual por sistemas robóticos, fator crítico para a densidade energética e a segurança dos acumuladores.

Estrutura de Investimento e Ciclo de Vida

A implantação da planta ocorreu via contrato de compensação (offset), firmado em setembro de 2023 entre a GUP "Mosgortrans" e a Rosatom. O modelo dividiu as responsabilidades físicas e operacionais: a prefeitura de Moscou proveu as edificações, enquanto a Rosatom executou o equipagem técnico e a gestão da operação. Em contrapartida, a cidade garante a compra de baterias para ônibus elétricos, veículos e embarcações fluviais por um período de seis anos.

O modelo de negócio visa fechar o ciclo material da cadeia, abrangendo desde a extração do lítio, a fabricação de células e a montagem de sistemas, até a manutenção diagnóstica e a reciclagem final, com a recuperação de lítio, níquel e cobalto para reinserção na linha de produção.

Certificação e Segurança Industrial

Para eliminar a dependência de laboratórios estrangeiros, o cluster moscovita terá, até o final de 2027, um centro de testes e certificação de sistemas de armazenamento de energia de ciclo completo. No campo da segurança, a planta serviu de base para testes de incêndio reais com o Ministério de Emergências da Rússia, resultando na criação das primeiras Condições Técnicas Especiais (STU) para a fabricação de baterias no país, que agora servem como norma técnica para novas instalações.

A produção destina-se a dois eixos principais: a tração de transportes elétricos (automóveis, ônibus, lanchas e maquinário de mineração) e a infraestrutura energética (estabilização de carga e sistemas de energia ininterrupta para plantas industriais e urbanas). Paralelamente, a Rosatom expande a cadeia com a entrega de acionamentos elétricos integrados para o carro "Atom" e a implementação de estações de recarga equipadas com acumuladores estacionários.