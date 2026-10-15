Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique
Mitos sobre coloração após os 50 anos: as regras essenciais para uma transição capilar impecável
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos
42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas
Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos
Conjunto esportivo outono/inverno 2026: arquitetura de alfaiataria e proporções alongadas no guarda-roupa urbano

Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%

Rússia

Um novo polo de produção de baterias de íon-lítio entrou em operação na Nova Moscou, sob a gestão da divisão de combustíveis da estatal Rosatom. A unidade, inaugurada em 6 de outubro, integra o primeiro cluster robotizado do setor na Rússia, com capacidade nominal de 4 GWh por ano. Este ativo complementa a infraestrutura do país, somando-se a uma planta de capacidade equivalente instalada na região de Kaliningrado no final de 2025.

Рабочий с пультом управления на современном автомобильном конвейере
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий с пультом управления на современном автомобильном конвейере

O fluxo produtivo da gigafábrica é desenhado para a verticalização total: o processamento inicia na preparação dos materiais para as células, passa pela montagem de módulos e termina na entrega de baterias completas. Em termos de volume, a linha é dimensionada para entregar 18 milhões de células e 50 mil baterias de tração anualmente. A operação é sustentada por 2,5 km de linhas tecnológicas, compostas por 1,4 mil equipamentos e mais de 450 robôs, alcançando um índice de automação de 95%.

A viabilidade operacional já foi testada com a saída de 20 baterias para o veículo elétrico "Atom", além de 600 módulos e 40 mil células. A precisão técnica, especialmente em etapas que exigem esterilidade e rigor dimensional, é assegurada pela substituição do trabalho manual por sistemas robóticos, fator crítico para a densidade energética e a segurança dos acumuladores.

Estrutura de Investimento e Ciclo de Vida

A implantação da planta ocorreu via contrato de compensação (offset), firmado em setembro de 2023 entre a GUP "Mosgortrans" e a Rosatom. O modelo dividiu as responsabilidades físicas e operacionais: a prefeitura de Moscou proveu as edificações, enquanto a Rosatom executou o equipagem técnico e a gestão da operação. Em contrapartida, a cidade garante a compra de baterias para ônibus elétricos, veículos e embarcações fluviais por um período de seis anos.

O modelo de negócio visa fechar o ciclo material da cadeia, abrangendo desde a extração do lítio, a fabricação de células e a montagem de sistemas, até a manutenção diagnóstica e a reciclagem final, com a recuperação de lítio, níquel e cobalto para reinserção na linha de produção.

Certificação e Segurança Industrial

Para eliminar a dependência de laboratórios estrangeiros, o cluster moscovita terá, até o final de 2027, um centro de testes e certificação de sistemas de armazenamento de energia de ciclo completo. No campo da segurança, a planta serviu de base para testes de incêndio reais com o Ministério de Emergências da Rússia, resultando na criação das primeiras Condições Técnicas Especiais (STU) para a fabricação de baterias no país, que agora servem como norma técnica para novas instalações.

A produção destina-se a dois eixos principais: a tração de transportes elétricos (automóveis, ônibus, lanchas e maquinário de mineração) e a infraestrutura energética (estabilização de carga e sistemas de energia ininterrupta para plantas industriais e urbanas). Paralelamente, a Rosatom expande a cadeia com a entrega de acionamentos elétricos integrados para o carro "Atom" e a implementação de estações de recarga equipadas com acumuladores estacionários.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Jardinagem
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Jardinagem
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos
42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas
Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos
Conjunto esportivo outono/inverno 2026: arquitetura de alfaiataria e proporções alongadas no guarda-roupa urbano
Moda feminina 2026: as novas regras de estilo para camisas e sobreposições estruturadas
Dependência energética limita integração da Armênia com a UE
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.