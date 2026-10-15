Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos

Alunos do quinto e décimo ano do Liceu de Nezhinsky, no distrito de Orenburg, passaram a ter acesso a aulas de especialização espacial. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a estatal Roscosmos, altera a dinâmica escolar ao substituir parte da educação geral por uma preparação aplicada, voltada para a formação de quadros para o setor aeroespacial.

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A escola é a terceira da região a adotar o programa, que busca criar uma continuidade no aprendizado entre diferentes ciclos escolares. Na prática, estudantes que antes seguiam a grade comum agora estudam disciplinas tipicamente reservadas ao ensino superior ou técnico, como Matemática Espacial, Cartografia do Universo, Dinâmica de Movimento Rotacional, Eletrotécnica e Inglês Técnico. Para transformar a teoria em visualização, os alunos utilizam o planetário próprio do liceu.

A conexão entre a sala de aula e a indústria

O modelo proposto pela Academia Corporativa da Roscosmos integra a escola diretamente à cadeia produtiva, com conteúdos elaborados por universidades e empresas do setor. O objetivo, segundo o governador da região, Evgeny Solntsev, é estabelecer uma "trajetória sem costuras", permitindo que o jovem adquira a especialização básica ainda em seu distrito e prossiga para a universidade sem romper os vínculos com sua região de origem.

Para reduzir a distância entre os livros e a realidade operacional, o programa prevê a interação direta com profissionais da área, como exemplificado pela presença do cosmonauta Alexander Lazutkin na abertura das classes. A escola deixa de ser apenas um centro de ensino para se tornar a porta de entrada para uma indústria específica.

Sob a perspectiva demográfica, a especialista Elena Romanova aponta que a implementação de classes especializadas em liceus distritais pode atuar no freio da migração de jovens talentos. Ao oferecer um caminho profissional claro e tangível dentro do próprio território, cria-se uma alternativa concreta à saída precoce para os grandes centros urbanos.