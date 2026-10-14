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Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos

Rússia

No assoalho do Oceano Pacífico, nas proximidades da Península de Kamchatka e das Ilhas Curilas, pesquisadores do Instituto de Oceanologia P. P. Shirshov da Academia Russa de Ciências identificaram a materialidade de quatro colapsos massivos em montanhas submarinas. Localizados na região da Cordilheira do Imperador, esses deslizamentos atingiram extensões de até 400 quilômetros quadrados, conforme detalhado no periódico Vestnik KRAUNTS. Geosciences.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A Cordilheira do Imperador funciona como uma barreira física imponente, com picos que se elevam entre 3 e 4 quilômetros acima do fundo oceânico. O estudo da morfologia do terreno revela que a desestabilização dessas encostas não ocorreu de forma uniforme, mas através de gatilhos distintos que alteraram a massa e a estrutura do relevo.

Os dois primeiros ciclos de rupturas foram impulsionados por forças endógenas: a atividade vulcânica e a ocorrência de terremotos que abalaram a base das montanhas. Posteriormente, o mecanismo de falha mudou para fatores exógenos. O acúmulo de sedimentos transportados do Mar de Bering, via Estreito de Kamchatka, depositou um peso excessivo sobre as encostas, superando a capacidade de carga do terreno e provocando novos deslizamentos.

Enquanto três desses eventos antigos já foram cobertos por novas camadas de sedimentos, o quarto estágio — datado possivelmente do Pleistoceno ou Holoceno — permanece visível. Nas montanhas Suizey e Tenji, a operação geológica deixou marcas concretas na forma de escarpas e cortes abruptos com alturas que chegam a 300 metros.

Impactos na infraestrutura e riscos territoriais

O deslocamento de volumes dessa magnitude no fundo do mar gera consequências físicas diretas: a possibilidade de desencadear tsunamis e a ruptura de cabos de comunicação submarinos, que dependem da estabilidade do leito oceânico para operar. No entanto, os cientistas ressaltam que a identificação desses rastros pertence ao registro da história geológica da região. A existência desses colapsos passados descreve a dinâmica do terreno, mas não serve como indicador de iminência ou previsibilidade de novos desastres para a costa de Kamchatka.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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