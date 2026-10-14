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ALROSA e Universidade de Moscou testam minério kimberlítico para captura de CO2

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Na zona ártica da Iaquácia, o aquecimento global avança de duas a três vezes mais rápido do que a média mundial. O que era um dado ecológico tornou-se um risco imediato para quem habita e trabalha na região: o degelo do permafrost deforma fundações de casas, rompe estradas, danifica dutos e ameaça a estabilidade de instalações industriais, comprometendo inclusive o acesso à água e a produção agrícola local.

таяние почвы
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
таяние почвы

O aumento das temperaturas no verão intensifica os incêndios florestais, que liberam massivas quantidades de dióxido de carbono e aceleram a degradação do solo. Esse ciclo altera o regime hidrológico da terra, resultando em áreas alagadas e na morte de florestas. Para os povos indígenas do Norte, a consequência é a perda da base alimentar dos animais, o que fragiliza as atividades de subsistência e a segurança alimentar de grupos historicamente vulneráveis.

A tecnologia mineral contra a emissão de carbono

Durante o VII Fórum do Norte sobre Desenvolvimento Sustentável, em Iakutsk, discutiu-se a adaptação climática e a meta de neutralidade de carbono da república. Uma solução prática para reduzir o efeito estufa surge do uso de minério kimberlítico processado. Em parceria com cientistas da Universidade Estatal de Moscou (MSU), a empresa ALROSA comprovou que esse material consegue absorver o CO2 da atmosfera e fixá-lo em minerais estáveis.

O projeto de captura e armazenamento de carbono foi implementado entre 2025 e 2026, com a subsequente inscrição no Registro Nacional de Unidades de Carbono. A intenção é expandir a aplicação dessa técnica para outras unidades produtivas da companhia.

A dependência do solo e a segurança urbana

Com 90% a 95% do território da Iaquácia situado sobre solo permanentemente congelado, a segurança de qualquer edificação depende do estado do terreno. O monitoramento constante da temperatura e da atmosfera é a única forma de ajustar a operação de infraestruturas para evitar desabamentos conforme o gelo derrete.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, ressalta que a implementação dessas estratégias climáticas e sistemas de vigilância no setor industrial é vital para a sobrevivência dos povoados, cujas casas e serviços básicos dependem inteiramente da estabilidade do permafrost.

Mercado de créditos e expansão global

Além do impacto ambiental, a gestão de emissões abre uma nova via econômica: o mercado de unidades de carbono. Empresas que reduzem seus poluentes ou adotam tecnologias verdes podem vender o excesso de suas cotas para indústrias que superam os limites estabelecidos.

Após a homologação nacional, o projeto de absorção de gás via kimberlito busca agora a verificação internacional, visando a inserção dessas unidades de carbono no mercado global.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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