Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O nível do rio Volga não estabiliza mesmo com aumento de descargas devido à queda do Mar Cáspio

Rússia

O nível das águas nas extremidades inferiores do rio Volga apresentou instabilidade entre setembro e o início de outubro, mantendo-se abaixo da média histórica. Mesmo com ajustes no volume de descarga do complexo hidrelétrico de Volgogrado, a vazão não estabilizou a cota do rio, cenário agravado pela interrupção do acesso público aos dados operacionais dos reservatórios da cascata Volga-Kama no portal da RusHydro.

Слияние Волги и Камы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Слияние Волги и Камы

Entre 11 de setembro e 10 de outubro, a Rosvodresursy definiu metas de vazão média entre 6.000 e 6.500 m³/s. Na prática, porém, o volume liberado oscilou entre 5.260 e 6.650 m³/s. Essa variação impactou diretamente a profundidade do leito: a média de 259 cm registrada no início de setembro caiu para 242 cm no meio do mês e atingiu o mínimo de 236 cm ao final da terceira década — 30 cm abaixo da norma plurianual.

Na primeira dezena de outubro, o aumento das descargas elevou o nível para 264 cm, recuando para 254 cm no dia 9. Para conter a queda, o Instituto Caspian de Pesquisas Pesqueiras (CaspNIRKh) estimou a necessidade de manter a vazão em 6.000 m³/s. Com base nisso, o grupo de trabalho interdepartamental recomendou a manutenção dos fluxos entre 6.000 e 6.500 m³/s para o período de 11 de outubro a 10 de novembro.

A dinâmica entre o Volga e o Mar Cáspio

A dificuldade em recuperar a cota do rio, mesmo com o aumento do volume de água liberado, decorre da perda de pressão do Mar Cáspio sobre a foz. Em condições normais, o mar exerce um "represamento" natural que retém a água nas planícies inferiores do rio. Com o rebaixamento contínuo do nível do Cáspio, esse efeito de suporte diminuiu, acelerando a drenagem da água do rio para o mar e impedindo que o nível do Volga retorne aos patamares habituais.

Gargalos de monitoramento e riscos ambientais

Desde 4 de outubro, o fechamento dos dados operacionais da RusHydro sobre a cascata de reservatórios criou um vácuo de informações para os técnicos do CaspNIRKh. Sem esses indicadores, torna-se impossível calcular o volume real de água que chega às áreas baixas por temporada ou ano, mensurar a capacidade livre dos reservatórios ou fiscalizar se as decisões de vazão do grupo de trabalho estão sendo efetivamente cumpridas.

A falta de transparência no funcionamento do sistema hídrico impede a elaboração de medidas técnicas precisas para a proteção da atividade pesqueira na região, transformando a gestão do recurso em um processo sem base de monitoramento em tempo real.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Mulher
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Curiosidades
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
Mulher
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
Mais populares
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo

A picape mais vendida da Ford passa por ajustes técnicos que alteram a entrega de força do motor e a operação de sistemas de assistência em rodovias.

Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
Avanço geográfico no extremo oriente russo reduz distância entre Rússia e Japão
Avanço geográfico no extremo oriente russo reduz distância entre Rússia e Japão
últimos materiais
Multiplay da Fiat: uma inovação que transforma o conceito de veículos
O nível do rio Volga não estabiliza mesmo com aumento de descargas devido à queda do Mar Cáspio
A surpreendente nutrição das hortênsias: saiba como transformar suas flores
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Peugeot RCZ Concept: um coupé esportivo que redefine o cotidiano
Agricultores exigem 140 milhões de euros para compensar custos de produção
Iluminação estratégica: técnica de pontos de luz e textura para definição facial
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
Inpasa produz 15% do etanol do Brasil e expande aposta em combustíveis para aviação e navios
Impacto do tricô: a nova percepção de leveza e volume
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.