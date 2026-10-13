O nível do rio Volga não estabiliza mesmo com aumento de descargas devido à queda do Mar Cáspio

O nível das águas nas extremidades inferiores do rio Volga apresentou instabilidade entre setembro e o início de outubro, mantendo-se abaixo da média histórica. Mesmo com ajustes no volume de descarga do complexo hidrelétrico de Volgogrado, a vazão não estabilizou a cota do rio, cenário agravado pela interrupção do acesso público aos dados operacionais dos reservatórios da cascata Volga-Kama no portal da RusHydro.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Слияние Волги и Камы

Entre 11 de setembro e 10 de outubro, a Rosvodresursy definiu metas de vazão média entre 6.000 e 6.500 m³/s. Na prática, porém, o volume liberado oscilou entre 5.260 e 6.650 m³/s. Essa variação impactou diretamente a profundidade do leito: a média de 259 cm registrada no início de setembro caiu para 242 cm no meio do mês e atingiu o mínimo de 236 cm ao final da terceira década — 30 cm abaixo da norma plurianual.

Na primeira dezena de outubro, o aumento das descargas elevou o nível para 264 cm, recuando para 254 cm no dia 9. Para conter a queda, o Instituto Caspian de Pesquisas Pesqueiras (CaspNIRKh) estimou a necessidade de manter a vazão em 6.000 m³/s. Com base nisso, o grupo de trabalho interdepartamental recomendou a manutenção dos fluxos entre 6.000 e 6.500 m³/s para o período de 11 de outubro a 10 de novembro.

A dinâmica entre o Volga e o Mar Cáspio

A dificuldade em recuperar a cota do rio, mesmo com o aumento do volume de água liberado, decorre da perda de pressão do Mar Cáspio sobre a foz. Em condições normais, o mar exerce um "represamento" natural que retém a água nas planícies inferiores do rio. Com o rebaixamento contínuo do nível do Cáspio, esse efeito de suporte diminuiu, acelerando a drenagem da água do rio para o mar e impedindo que o nível do Volga retorne aos patamares habituais.

Gargalos de monitoramento e riscos ambientais

Desde 4 de outubro, o fechamento dos dados operacionais da RusHydro sobre a cascata de reservatórios criou um vácuo de informações para os técnicos do CaspNIRKh. Sem esses indicadores, torna-se impossível calcular o volume real de água que chega às áreas baixas por temporada ou ano, mensurar a capacidade livre dos reservatórios ou fiscalizar se as decisões de vazão do grupo de trabalho estão sendo efetivamente cumpridas.

A falta de transparência no funcionamento do sistema hídrico impede a elaboração de medidas técnicas precisas para a proteção da atividade pesqueira na região, transformando a gestão do recurso em um processo sem base de monitoramento em tempo real.