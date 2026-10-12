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Avanço geográfico no extremo oriente russo reduz distância entre Rússia e Japão

Rússia

A geografia do extremo oriente russo apresenta alterações físicas concretas: a parte sul da Península de Veslovsky, na ilha de Kunashir, avançou cerca de 380 metros em direção ao mar nos últimos 50 anos. O movimento é resultado direto da ação das correntes marítimas, que transportam e depositam areia continuamente, expandindo a massa de terra. Atualmente, a distância entre o ponto mais oriental de Kunashir e a ilha japonesa de Hokkaido é de aproximadamente 16 quilômetros.

Курильские острова, Курилы
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Курильские острова, Курилы

Esse acúmulo de sedimentos alterou a profundidade do estreito de Izmeny. O processo criou extensos bancos de areia e zonas de rasa, onde a profundidade em certos pontos foi reduzida a poucos metros. Na prática, a mudança no leito marinho impôs um gargalo logístico: a rota tornou-se inacessível para embarcações de grande porte, restringindo a navegação a navios de pequeno calado, conforme reportado pelo SHOT.

Dinâmicas de expansão territorial

Além do depósito sedimentar, a área das ilhas Curilas é impactada por processos endógenos, especificamente a atividade vulcânica, que altera a escala do território de forma abrupta:

  • Ilha Raikoke: a área do território cresceu cerca de 15% após a erupção de 2019.
  • Ilha Matua: o incremento territorial foi de 2% a 3% após a erupção de 2009.

No Iturup, a dinâmica ocorre por meio da formação de novos cordões litorâneos, moldados pela força das ondas marítimas. A soma do avanço lento da areia com os saltos súbitos de material vulcânico cria a possibilidade material de, no longo prazo, surgir uma conexão terrestre entre a Rússia e o Japão.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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