A geografia do extremo oriente russo apresenta alterações físicas concretas: a parte sul da Península de Veslovsky, na ilha de Kunashir, avançou cerca de 380 metros em direção ao mar nos últimos 50 anos. O movimento é resultado direto da ação das correntes marítimas, que transportam e depositam areia continuamente, expandindo a massa de terra. Atualmente, a distância entre o ponto mais oriental de Kunashir e a ilha japonesa de Hokkaido é de aproximadamente 16 quilômetros.
Esse acúmulo de sedimentos alterou a profundidade do estreito de Izmeny. O processo criou extensos bancos de areia e zonas de rasa, onde a profundidade em certos pontos foi reduzida a poucos metros. Na prática, a mudança no leito marinho impôs um gargalo logístico: a rota tornou-se inacessível para embarcações de grande porte, restringindo a navegação a navios de pequeno calado, conforme reportado pelo SHOT.
Além do depósito sedimentar, a área das ilhas Curilas é impactada por processos endógenos, especificamente a atividade vulcânica, que altera a escala do território de forma abrupta:
No Iturup, a dinâmica ocorre por meio da formação de novos cordões litorâneos, moldados pela força das ondas marítimas. A soma do avanço lento da areia com os saltos súbitos de material vulcânico cria a possibilidade material de, no longo prazo, surgir uma conexão terrestre entre a Rússia e o Japão.
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Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.