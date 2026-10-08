Nova legislação permite a construção de hotéis dentro de vinícolas no sul da Rússia

A viagem para o sul, tradicionalmente ligada a praias e palmeiras, tem ganhado um novo componente: o enoturismo. As vinícolas deixaram de ser apenas unidades de produção para se tornarem centros turísticos, com salas de degustação e roteiros guiados. Essa mudança transformou a dinâmica do setor, com a receita proveniente de turistas chegando a representar até um quarto do faturamento total das propriedades.
Historicamente, o maior obstáculo para quem busca esse tipo de experiência é a logística. Os vinhedos costumam estar em locais isolados, o que frequentemente obriga o viajante a percorrer longas distâncias entre a vinícola e a hotelaria urbana disponível.
O cenário começa a mudar com alterações na legislação. Agora, em terras destinadas à viticultura, é oficialmente permitida a construção não apenas de salas de degustação, mas também de hotéis e estruturas de turismo rural. Na prática, isso deve aumentar a oferta de hospedagem dentro das próprias propriedades e elevar o nível do serviço.
Essa expansão da infraestrutura ataca três pontos críticos para o viajante:
As regiões sul da Rússia já servem como base para essas viagens devido ao fluxo turístico já estabelecido. Para quem planeja a visita, os momentos de maior abertura das vinícolas e a oferta de programações mais intensas coincidem com a temporada de colheita e a realização de festivais gastronômicos.
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Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.