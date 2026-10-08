Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Nova legislação permite a construção de hotéis dentro de vinícolas no sul da Rússia

Rússia

A viagem para o sul, tradicionalmente ligada a praias e palmeiras, tem ganhado um novo componente: o enoturismo. As vinícolas deixaram de ser apenas unidades de produção para se tornarem centros turísticos, com salas de degustação e roteiros guiados. Essa mudança transformou a dinâmica do setor, com a receita proveniente de turistas chegando a representar até um quarto do faturamento total das propriedades.

Спелый виноград
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Спелый виноград

Historicamente, o maior obstáculo para quem busca esse tipo de experiência é a logística. Os vinhedos costumam estar em locais isolados, o que frequentemente obriga o viajante a percorrer longas distâncias entre a vinícola e a hotelaria urbana disponível.

O cenário começa a mudar com alterações na legislação. Agora, em terras destinadas à viticultura, é oficialmente permitida a construção não apenas de salas de degustação, mas também de hotéis e estruturas de turismo rural. Na prática, isso deve aumentar a oferta de hospedagem dentro das próprias propriedades e elevar o nível do serviço.

Essa expansão da infraestrutura ataca três pontos críticos para o viajante:

  • Transporte: O Ministério do Desenvolvimento Econômico planeja priorizar a melhoria de estradas e conectividade em áreas de turismo agrícola, facilitando o acesso a propriedades remotas.
  • Conforto: A presença de hotéis nas vinícolas elimina a necessidade de deslocamentos constantes de ida e volta para a cidade.
  • Roteiros: Há a previsão governamental de promover destinos agroturísticos específicos, o que deve facilitar a descoberta de locais que não aparecem nos guias turísticos convencionais.

As regiões sul da Rússia já servem como base para essas viagens devido ao fluxo turístico já estabelecido. Para quem planeja a visita, os momentos de maior abertura das vinícolas e a oferta de programações mais intensas coincidem com a temporada de colheita e a realização de festivais gastronômicos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Mulher
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Avó de 51 anos não imaginava ter mais filhos
Ciência
Avó de 51 anos não imaginava ter mais filhos
Mais populares
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos

Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.

Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Beleza em transição: como o corte nuvem redefine o estilo feminino
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
Assadeira de requeijão e abóbora exige pausa de vinte minutos após assar
Assadeira de requeijão e abóbora exige pausa de vinte minutos após assar
últimos materiais
Nova legislação permite a construção de hotéis dentro de vinícolas no sul da Rússia
O que a maioria não sabe sobre pés saudáveis: evitando danos com a manicure correta
Ausência de açúcar nos primeiros dois anos de vida reduz mortalidade em 19% após cinco décadas
Análise
Novo fármaco para obesidade reduz peso em até 10,7% com menos efeitos gastrointestinais
Surpreendente estudo sobre amamentação: anticonvulsivos não prejudicam o desenvolvimento
Por que gatos 'amassam pão' e dormem perto do tutor: a ciência do vínculo emocional
Como escolher a temperatura da água para lavar roupas por tipo de tecido
Greve de médicos nas Canárias persiste por falta de acordo estrutural
Aumentar a resistência dos pepinos: técnicas que garantem colheitas abundantes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.