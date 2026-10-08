Nova legislação permite a construção de hotéis dentro de vinícolas no sul da Rússia

A viagem para o sul, tradicionalmente ligada a praias e palmeiras, tem ganhado um novo componente: o enoturismo. As vinícolas deixaram de ser apenas unidades de produção para se tornarem centros turísticos, com salas de degustação e roteiros guiados. Essa mudança transformou a dinâmica do setor, com a receita proveniente de turistas chegando a representar até um quarto do faturamento total das propriedades.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Спелый виноград

Historicamente, o maior obstáculo para quem busca esse tipo de experiência é a logística. Os vinhedos costumam estar em locais isolados, o que frequentemente obriga o viajante a percorrer longas distâncias entre a vinícola e a hotelaria urbana disponível.

O cenário começa a mudar com alterações na legislação. Agora, em terras destinadas à viticultura, é oficialmente permitida a construção não apenas de salas de degustação, mas também de hotéis e estruturas de turismo rural. Na prática, isso deve aumentar a oferta de hospedagem dentro das próprias propriedades e elevar o nível do serviço.

Essa expansão da infraestrutura ataca três pontos críticos para o viajante:

Transporte: O Ministério do Desenvolvimento Econômico planeja priorizar a melhoria de estradas e conectividade em áreas de turismo agrícola, facilitando o acesso a propriedades remotas.

O Ministério do Desenvolvimento Econômico planeja priorizar a melhoria de estradas e conectividade em áreas de turismo agrícola, facilitando o acesso a propriedades remotas. Conforto: A presença de hotéis nas vinícolas elimina a necessidade de deslocamentos constantes de ida e volta para a cidade.

A presença de hotéis nas vinícolas elimina a necessidade de deslocamentos constantes de ida e volta para a cidade. Roteiros: Há a previsão governamental de promover destinos agroturísticos específicos, o que deve facilitar a descoberta de locais que não aparecem nos guias turísticos convencionais.

As regiões sul da Rússia já servem como base para essas viagens devido ao fluxo turístico já estabelecido. Para quem planeja a visita, os momentos de maior abertura das vinícolas e a oferta de programações mais intensas coincidem com a temporada de colheita e a realização de festivais gastronômicos.