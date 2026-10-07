Ouro russo muda de rota: remessas para Hong Kong quase triplicam

A Rússia aumentou drasticamente as exportações de ouro para Hong Kong. De janeiro a agosto de 2026, 138,9 toneladas do metal precioso russo chegaram à cidade — 2,9 vezes mais do que no ano anterior. O valor destas remessas aumentou ainda mais drasticamente, quadruplicando para 19,75 mil milhões de dólares, segundo dados da Autoridade de Estatística de Hong Kong analisados ​​pela RIA Novosti. Só em agosto, foram enviadas 26,2 toneladas, no valor de 3,53 mil milhões de dólares.

Photo: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

O crescimento é particularmente impressionante em comparação histórica. Em todo o ano de 2025, Hong Kong recebeu 92,1 toneladas de ouro russo, em comparação com apenas 3,3 toneladas em 2021. A Rússia representa agora aproximadamente 15% das importações de ouro não monetário de Hong Kong. Os analistas estimam que uma parcela significativa do metal seja depois enviada para a China continental.

No fundo, a imposição de sanções ocidentais reestruturou toda a geografia das exportações de ouro russo. Até 2022, Londres era um dos principais centros, após o que os Emirados Árabes Unidos e os mercados asiáticos assumiram um papel de destaque. A importância do Dubai diminuiu: a União dos Produtores de Ouro registou uma quebra no fornecimento aos EAU, bem como uma redução nas compras por parte da Turquia. No geral, a Rússia ainda exporta aproximadamente 78% da sua produção de ouro.

Portanto, o recorde atual de Hong Kong não é apenas um pico isolado. O ouro, tendo perdido uma parcela significativa dos seus antigos mercados ocidentais, está finalmente a virar-se para Oriente, e Hong Kong está a tornar-se uma porta de entrada fundamental para os metais russos no vasto mercado chinês.