A Rússia aumentou drasticamente as exportações de ouro para Hong Kong. De janeiro a agosto de 2026, 138,9 toneladas do metal precioso russo chegaram à cidade — 2,9 vezes mais do que no ano anterior. O valor destas remessas aumentou ainda mais drasticamente, quadruplicando para 19,75 mil milhões de dólares, segundo dados da Autoridade de Estatística de Hong Kong analisados pela RIA Novosti. Só em agosto, foram enviadas 26,2 toneladas, no valor de 3,53 mil milhões de dólares.
O crescimento é particularmente impressionante em comparação histórica. Em todo o ano de 2025, Hong Kong recebeu 92,1 toneladas de ouro russo, em comparação com apenas 3,3 toneladas em 2021. A Rússia representa agora aproximadamente 15% das importações de ouro não monetário de Hong Kong. Os analistas estimam que uma parcela significativa do metal seja depois enviada para a China continental.
No fundo, a imposição de sanções ocidentais reestruturou toda a geografia das exportações de ouro russo. Até 2022, Londres era um dos principais centros, após o que os Emirados Árabes Unidos e os mercados asiáticos assumiram um papel de destaque. A importância do Dubai diminuiu: a União dos Produtores de Ouro registou uma quebra no fornecimento aos EAU, bem como uma redução nas compras por parte da Turquia. No geral, a Rússia ainda exporta aproximadamente 78% da sua produção de ouro.
Portanto, o recorde atual de Hong Kong não é apenas um pico isolado. O ouro, tendo perdido uma parcela significativa dos seus antigos mercados ocidentais, está finalmente a virar-se para Oriente, e Hong Kong está a tornar-se uma porta de entrada fundamental para os metais russos no vasto mercado chinês.
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