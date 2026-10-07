Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Roteiro Marítimo do Norte entra em fase de testes com navios chineses e reduz custo logístico em até 15%

Rússia

O Roteiro Marítimo do Norte (RMN) deixa a etapa de planejamento estratégico para entrar na fase de testes operacionais. Durante reunião do Clube de Discussão Internacional Valdai, o presidente Vladimir Putin confirmou a passagem de um navio porta-contêineres chinês pela rota, sinalizando que a China já possui a capacidade técnica e a disposição para a exploração conjunta do corredor.

Arkhangelsk. Icebreakers Dikson and Kapitan Kosolapov P7161417 2200
Photo: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Arkhangelsk. Icebreakers Dikson and Kapitan Kosolapov P7161417 2200

Para a República de Sakha (Yakutia), a conexão com esse fluxo se materializa no corredor internacional Mohe — Nayba. Não se trata de uma via única, mas de um sistema multimodal que depende da engrenagem de três elos físicos: a entrada ferroviária no posto fronteiriço de Jalinda — Mohe, a transição fluvial no Rio Lena, especificamente na região de Nizhny Bestyakh, e a saída marítima pelo terminal de cargas de águas profundas em Nayba, no Mar de Laptev.

Capacidade e fluxo logístico

Essa arquitetura posiciona Yakutia como o ponto de ligação material entre a região Ásia-Pacífico e as rotas árticas da Rússia. Para o fluxo de mercadorias vindo da China com destino à Europa Ocidental, a utilização desse trajeto reduz o tempo de trânsito em média duas semanas. Em termos de viabilidade financeira, a entrega de contêineres padrão por esse caminho apresenta, atualmente, um custo entre 10% e 15% menor do que as cadeias logísticas alternativas.

A implementação dessa infraestrutura altera a dinâmica interna da região em duas frentes concretas. A primeira é a estabilização do abastecimento do extremo norte; a previsibilidade do transporte impacta a chegada de produtos essenciais e o custo de vida em localidades remotas, onde a dependência do fluxo logístico é absoluta.

A segunda frente é a transição da função territorial. A construção de terminais de águas profundas e nós de transporte desloca Yakutia de uma condição de mera consumidora de insumos para a de operadora de trânsito. O resultado é a criação de uma alternativa física que encurta a distância logística e torna a zona ártica russa um ativo viável para a movimentação de carga do parceiro comercial chinês.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Mantendo a beleza: a crucial limpeza de fachadas em MDF e PVC
Casa, Reforma e Imóveis
Mantendo a beleza: a crucial limpeza de fachadas em MDF e PVC
Elegância madura: da performance à presença concreta
Mulher
Elegância madura: da performance à presença concreta
Investigações de corrupção: fundos comunitários sob suspeita em Portugal
Portugal
Investigações de corrupção: fundos comunitários sob suspeita em Portugal
Mais populares
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local

A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.

Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
A bolsa como eixo de atualização do guarda-roupa feminino
A bolsa como eixo de atualização do guarda-roupa feminino
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Tratamentos que fortalecem unhas substituem extensões decorativas
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Galochas urbanas: como transformar a proteção contra a chuva em elemento de design
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
últimos materiais
Roteiro Marítimo do Norte entra em fase de testes com navios chineses e reduz custo logístico em até 15%
Dakota Johnson: rotina de beleza baseada em fisiologia, não em produtos
Ouro russo muda de rota: remessas para Hong Kong quase triplicam
Metical poderá ser moeda de referência em pagamentos na SADC a partir de Janeiro
Mantendo a beleza: a crucial limpeza de fachadas em MDF e PVC
Google expande SynthID para detetar conteúdos de IA mesmo após edições profundas
Investigações de corrupção: fundos comunitários sob suspeita em Portugal
Como remover manchas e película orgânica da banheira com alvejante de oxigênio
A oferta de auxílio dos EUA contra a pneumonia em Irkutsk como estratégia de mercado
Elegância madura: da performance à presença concreta
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.