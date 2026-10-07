Roteiro Marítimo do Norte entra em fase de testes com navios chineses e reduz custo logístico em até 15%

O Roteiro Marítimo do Norte (RMN) deixa a etapa de planejamento estratégico para entrar na fase de testes operacionais. Durante reunião do Clube de Discussão Internacional Valdai, o presidente Vladimir Putin confirmou a passagem de um navio porta-contêineres chinês pela rota, sinalizando que a China já possui a capacidade técnica e a disposição para a exploração conjunta do corredor.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Arkhangelsk. Icebreakers Dikson and Kapitan Kosolapov P7161417 2200

Para a República de Sakha (Yakutia), a conexão com esse fluxo se materializa no corredor internacional Mohe — Nayba. Não se trata de uma via única, mas de um sistema multimodal que depende da engrenagem de três elos físicos: a entrada ferroviária no posto fronteiriço de Jalinda — Mohe, a transição fluvial no Rio Lena, especificamente na região de Nizhny Bestyakh, e a saída marítima pelo terminal de cargas de águas profundas em Nayba, no Mar de Laptev.

Capacidade e fluxo logístico

Essa arquitetura posiciona Yakutia como o ponto de ligação material entre a região Ásia-Pacífico e as rotas árticas da Rússia. Para o fluxo de mercadorias vindo da China com destino à Europa Ocidental, a utilização desse trajeto reduz o tempo de trânsito em média duas semanas. Em termos de viabilidade financeira, a entrega de contêineres padrão por esse caminho apresenta, atualmente, um custo entre 10% e 15% menor do que as cadeias logísticas alternativas.

A implementação dessa infraestrutura altera a dinâmica interna da região em duas frentes concretas. A primeira é a estabilização do abastecimento do extremo norte; a previsibilidade do transporte impacta a chegada de produtos essenciais e o custo de vida em localidades remotas, onde a dependência do fluxo logístico é absoluta.

A segunda frente é a transição da função territorial. A construção de terminais de águas profundas e nós de transporte desloca Yakutia de uma condição de mera consumidora de insumos para a de operadora de trânsito. O resultado é a criação de uma alternativa física que encurta a distância logística e torna a zona ártica russa um ativo viável para a movimentação de carga do parceiro comercial chinês.