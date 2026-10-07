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Belaya Dyuna: projeto em Kaliningrado cria nova cidade-estância para 50 mil residentes

Rússia

A costa da região de Kaliningrado, nas proximidades de Povorovka, prepara-se para receber o "Belaya Dyuna" (Duna Branca), um projeto que transcende a ideia de um simples complexo turístico para se tornar, na prática, uma nova cidade-estância. Com uma escala de construção capaz de transformá-lo no segundo maior centro urbano da região em termos populacionais, o empreendimento altera a geografia demográfica e econômica do litoral ao integrar zonas residenciais permanentes a uma robusta infraestrutura de serviços.

Калининградская область, город Зеленоградск
Photo: Национальный туристический портал
Калининградская область, город Зеленоградск

O projeto ocupa uma área de 479 hectares, desenhada para suportar a vida de até 50 mil residentes fixos, com mais de 132 hectares dedicados exclusivamente a bairros residenciais. A lógica do desenvolvimento urbano aqui é ditada pela proximidade com o mar: o setor hoteleiro, composto por 41 hotéis e 10.480 quartos, é distribuído em camadas. As nove unidades de 5 estrelas ocupam a primeira linha da costa; as 20 de 4 estrelas dividem-se entre a primeira e a segunda; enquanto as 12 de 3 estrelas situam-se a partir da segunda linha para o interior.

Essa capacidade instalada permite a hospedagem simultânea de 25 mil turistas, o que deve impulsionar o fluxo anual de visitantes de 500 mil para 1,4 milhão de pessoas. Para viabilizar essa operação, o volume de investimentos estimado chega a 400 bilhões de rublos.

A malha logística e o suporte técnico

Para evitar que o novo núcleo se torne um enclave isolado, a estratégia foca na conectividade terrestre. Este ano iniciam-se as obras da estrada que liga Zelenogradsk a Primorsk, via Svetlogorsk, com destino ao Belaya Dyuna. Uma segunda via, conectando Russkoye e Yantarny ao complexo, está em fase de projeto e deve entrar em construção no próximo ano.

A viabilidade material do projeto depende de quatro pilares de infraestrutura:

  • Energia: Implementação de uma subestação com potência máxima de 48,5 MW, coordenada com a Rosseti Yantar.
  • Gás: Instalação de gasodutos de alta pressão com prazo de entrega para 2028.
  • Saneamento: Projeto de coletores de esgoto e a modernização das estações de tratamento nos povoados de Povorovka e Zaostrovye.
  • Proteção Costeira: Construção de barreiras contra deslizamentos para garantir a preservação de praias com largura superior a 60 metros.

A Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, alerta que a densidade populacional prevista exige uma sincronia rigorosa entre as obras civis e as redes externas. Segundo a especialista, a ausência de sistemas de tratamento de resíduos e de um esqueleto viário eficiente poderia sobrecarregar a ecologia do litoral e colapsar o trânsito nos povoados vizinhos.

Cronograma e composição financeira

O horizonte de execução foi ampliado: a fase ativa começa no final de 2026 e a conclusão total está prevista para 2038. O adiamento do prazo original, que previa a entrega para 2033, veio acompanhado de ajustes no escopo, incluindo a remoção de algumas áreas de parques e componentes de infraestrutura social.

O financiamento é estruturado em um modelo híbrido, combinando subsídios federais, recursos regionais e capital privado. O consórcio de parceiros inclui nomes de peso como a corporação estatal Turizm. RF, Gazprombank, além dos grupos Etalon, Samson e Leader Group.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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