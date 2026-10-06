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Rússia conclui TEA NEXT: rota terrestre de fibra óptica supera capacidade de cabos submarinos entre Ásia e Europa

Rússia

A Rostelecom concluiu a construção da TEA NEXT, uma espinha dorsal de fibra óptica que atravessa o território russo, ligando as fronteiras oeste e leste com pontos de saída para a China e a Mongólia. A infraestrutura física conecta centros urbanos como São Petersburgo, Moscou, Ecaterimburgo, Novosibirsk, Khabarovsk e Vladivostok, estabelecendo um corredor material de dados entre a Europa e a Ásia.

Индустриальный кабельный коридор с пучками проводов
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Индустриальный кабельный коридор с пучками проводов

A rede utiliza cabos de fibra do padrão G.654, projetados especificamente para operar com sistemas DWDM (multiplexação por divisão de comprimento de onda denso). Essa escolha técnica permite que múltiplos fluxos de dados viajem simultaneamente por uma única fibra, elevando a vazão total do sistema.

A capacidade instalada da linha consiste em 96 "fibras escuras" — fibras não ativadas que ficam disponíveis para locação, permitindo que operadoras terceiras instalem seus próprios equipamentos. Em termos de volume, a rede suporta uma largura de banda que varia entre 384 Tb/s e 1 Pb/s, dependendo da tecnologia de DWDM aplicada. O tempo de resposta (RTD) no trecho entre Moscou e Kyakhta foi fixado em no máximo 65 ms, com uma vida útil estimada do cabo de 25 anos.

Comparação de fluxos e latência

A vantagem material da TEA NEXT reside na redução do atraso do sinal em comparação com as rotas submarinas, que costumam enfrentar trajetos físicos mais longos ou gargalos de propagação. Enquanto sistemas como o PEACE (Singapura-Marselha) e o SeaMeWe-6 (Singapura-Marselha) operam com capacidades máximas de 96 Tb/s e 136 Tb/s, respectivamente, a rota terrestre russa atinge um teto de até 1 Pb/s.

Impacto na operação e conectividade

A entrega da obra altera a dinâmica de trânsito de dados na região. A utilização de componentes de fabricação nacional reduz a dependência de hardware importado e cria a base física necessária para a operação de data centers e serviços de inteligência artificial que dependem de baixa latência entre regiões distantes.

Com a linha operacional, a Rússia posiciona-se como um hub tecnológico, oferecendo a operadoras internacionais um caminho físico mais curto para o tráfego entre a Ásia e a Europa.

Estágio de uso e gargalos

A infraestrutura saiu da fase de construção e entrou em fase de exploração. O uso inicial está concentrado em operadoras russas, com demanda observada de empresas da China, Mongólia e países da CEI.

O resultado final da operação, contudo, não depende apenas da existência do cabo, mas da velocidade com que as fibras locadas serão preenchidas e da capacidade de absorção das redes vizinhas, que precisam estar aptas a receber e processar o tráfego nessas velocidades.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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