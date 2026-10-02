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Porto de Arkhangelsk reduz tempo de entrega para a China à metade do Canal de Suez

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O porto de Arkhangelsk consolidou-se como o ponto de conexão material para o Corredor de Transporte Transártico (TTC), transformando a logística do Ártico em uma alternativa física ao Canal de Suez. Durante o I Fórum Internacional de Cidades Portuárias, a infraestrutura foi discutida não como projeto, mas como ferramenta de soberania econômica diante do bloqueio de rotas tradicionais e sanções financeiras que interromperam fluxos comerciais habituais.

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Photo: пресс-служба правительства Чукотского АО is licensed under public domain
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Atualmente, a capacidade operacional do porto permite a recepção de navios com deadweight de até 35 mil toneladas e calado de 9,2 metros. O funcionamento do hub é sustentado por uma frota de mais de 300 unidades e a atuação de 20 empresas de serviço. Esse suporte material é resultado de um aporte de 13 bilhões de rublos em investimentos privados nos últimos cinco anos, que alteraram a vazão de cargas na região.

O gargalo do transporte de contêineres foi mitigado com a implementação de novas áreas de transbordo e equipamentos, o que elevou a velocidade de processamento de cargas em 40% e multiplicou por 30 o volume de movimentação desde 2017. A integração terrestre é reforçada pelo terminal ferroviário da Polar Trans Port, que acrescenta uma capacidade de escoamento de 200 mil toneladas de carga ao sistema.

Fluxos e Conexões Internacionais

A operação concreta dessa rede manifesta-se no projeto multimodal "Arctic Express №1", em parceria com a NewNew Shipping Line. O fluxo conecta Moscou e Arkhangelsk aos portos chineses via Rota Marítima do Norte. Desde o início de 2024, o sistema registrou 16 viagens (8 de importação e 8 de exportação), movimentando quase 20 mil TEUs. A distância física reduzida reflete-se no tempo: a entrega entre Arkhangelsk e a China leva de 20 a 25 dias, metade do tempo exigido pela rota do Canal de Suez. A operação já se estendeu para alcançar a Índia, Brasil, África e América Latina.

Para superar a limitação atual de calado e aumentar a escala dos navios que podem atracar, está em construção a zona de águas profundas do Porto de Arkhangelsk, com a participação da Rosatom. A obra visa eliminar o gargalo de profundidade, permitindo navios de maior porte. A NewNew Shipping Line já sinalizou a intenção de investir na infraestrutura dessa nova zona e na operação de um futuro terminal de bunkering.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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