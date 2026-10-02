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República de Altai atrai 2,8 milhões de turistas após salto na formalização do setor

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A República de Altai registrou 2,8 milhão de turistas nos primeiros oito meses de 2025. A projeção é que esse volume suba para 3 milhões de pessoas até 2026.

Туристический налог
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Туристический налог

O salto nos números reflete a saída de boa parte do mercado da informalidade. Com a aplicação da "anistia fundiária", o número de empreendimentos turísticos classificados e legalizados saltou de 168 para 1,7 mil. No mesmo sentido, quase 400 guias e tradutores foram integrados ao registro federal.

Distribuição financeira e infraestrutura

A formalização do setor e o aumento do fluxo de visitantes impactam diretamente as contas municipais. A estimativa é que o imposto turístico arrecade cerca de 200 milhões de rublos ao final do ano, valor destinado ao reparo de estradas e a serviços sociais nos distritos.

A transição do negócio para o campo legal permite que o Estado meça com precisão o desgaste da malha rodoviária e a pressão sobre as redes de engenharia e saneamento nas comunidades rurais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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