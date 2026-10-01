Salários de vagas temporárias na Iaqu𝔱ia superam a pretensão dos candidatos

Mercado de trabalho da Iaqu𝔱ia apresenta um descompasso brusco entre a oferta de empresas e a expectativa de quem busca renda extra. Nos últimos três meses, surgiram mais de 400 vagas de trabalho temporário na região. O salário mediano oferecido nessas posições saltou para 190 mil rublos, enquanto a pretensão média dos candidatos é de 69,3 mil rublos.

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O grupo mais ativo na busca por subempregos é a juventude entre 19 e 30 anos, que detém 32% dos currículos. Esse grupo mantém a expectativa mais moderada entre os adultos, pedindo 65,8 mil rublos. Já os adolescentes (14-18 anos) representam 10% da amostra e esperam receber 37,2 mil rublos.

O teto das pretensões financeiras está nos profissionais com mais de 15 anos de experiência, que solicitam 101,2 mil rublos. Na divisão por idade, a faixa de 41 a 50 anos apresenta a maior exigência (99,8 mil rublos), apesar de representar apenas 12% do volume total de currículos.

Perfil de pretensão por idade e experiência

As categorias com maior peso na busca por renda extra e seus valores medianos:

14-18 anos: 10% dos currículos | 37,2 mil rublos

19-30 anos: 32% dos currículos | 65,8 mil rublos

31-40 anos: 19% dos currículos | 95,8 mil rublos

41-50 anos: 12% dos currículos | 99,8 mil rublos

51-60 anos: 4% dos currículos | 94,6 mil rublos

61+ anos: 1% dos currículos | 80 mil rublos

Entre as funções, destacam-se gestores de vendas e atendimento (4% dos currículos, com pedido de 79,3 mil rublos), administradores (4%, 65,6 mil rublos) e pessoal de vendas (3%, 50,8 mil rublos).

Varejo migra para contratação flexível

A alta demanda por temporários sinaliza uma mudança na operação do comércio local. As empresas abandonaram a tentativa de cobrir picos de demanda apenas com funcionários fixos, adotando o modelo de turnos flexíveis. O movimento é impulsionado pelo volume de pedidos online e a instalação de caixas de autoatendimento que, embora automatizados, exigem suporte humano para orientar o consumidor.

O aumento na procura por pessoal temporário entre agosto e setembro, comparado ao ano anterior, revela a pressão em setores específicos:

Assistentes para caixas de autoatendimento: crescimento de 7 vezes;

Carga e descarga de mercadorias: crescimento de 3 vezes;

Atendimento em salão de vendas: crescimento de quase 3 vezes;

Coleta e separação de produtos (picking): crescimento de 2,5 vezes.

Essa transformação indica que o varejo da Iaqu𝔱ia está ajustando sua estrutura de custos aos novos hábitos de consumo. A opção pelo regime flexível permite que as empresas reduzam gastos em períodos de baixa e expandam a operação rapidamente durante os picos de demanda, sem inflar a folha de pagamento permanente.