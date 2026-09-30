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Mortes por ataques de ursos dobram: governo avalia liberar caça em larga escala na Sibéria

Rússia

O governo russo desenvolverá medidas para regular as populações de ursos devido à crescente frequência de ataques de predadores a pessoas nas regiões, anunciou o vice-primeiro-ministro Dmitry Patrushev. As autoridades irão considerar a possibilidade de retirar o urso-pardo da lista de espécies ameaçadas de extinção, para a qual o número de licenças de caça é atualmente estritamente limitado.

Медведь в деревне
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медведь в деревне

"O governo russo está desenvolvendo emendas ao marco regulatório que permitirão que as regiões tomem decisões adicionais sobre o manejo populacional com maior agilidade. Em particular, será considerada a possibilidade de retirar o urso-pardo da lista de espécies ameaçadas de extinção", afirmou o gabinete do vice-primeiro-ministro em comunicado.

De acordo com dados de monitoramento do governo, a população de ursos-pardos na Rússia mais que dobrou nos últimos 30 anos. Segundo o gabinete do vice-primeiro-ministro Dmitry Patrushev, pelo menos 22 pessoas morreram em decorrência de ataques de predadores desde a primavera de 2026. A situação mais crítica se desenvolveu na Sibéria e no Extremo Oriente — especificamente, nos Krais de Krasnoyarsk e Primorsky, bem como na região de Irkutsk. Devido às migrações regulares dos animais em direção a áreas povoadas, foi declarado estado de alerta máximo em Altai, Kuzbass, Krai de Krasnoyarsk, região de Irkutsk e Petropavlovsk-Kamchatsky.

O Ministro de Recursos Naturais, Alexander Kozlov, explica que, em 2026, o suprimento alimentar habitual dos ursos na taiga se esgotou. Devido à fome e aos incêndios florestais, os predadores começaram a migrar em massa para áreas mais próximas das pessoas. Eles são atraídos por aterros sanitários, casas de veraneio, apiários e acampamentos turísticos. Nesse sentido, o Vice-Primeiro-Ministro Dmitry Patrushev ordenou a elaboração, em três dias, de uma lista das regiões que necessitam de financiamento adicional para o controle da população de predadores.

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