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Rosatom planeja construir mina de lítio no Mali após exploração geológica

Rússia

A gigante nuclear russa Rosatom planeja construir uma mina de lítio no Mali, afirmou Andrey Mineev, chefe do projeto e membro do Grupo Uranium One, subsidiária da Rosatom.

Росатом принимает участие в Российской энергетической неделе
Photo: https://www.rosatom.ru/journalist/media/photo/photo.php?SECTION_CODE=rosatom-prinimaet-uchastie-v-rossiyskoy-energeticheskoy-nedele-10-13-10-2023 is licensed under public domain
Росатом принимает участие в Российской энергетической неделе

"Nos últimos dois anos, a Rosatom realizou extensa exploração geológica no depósito de Bugula, no Mali, abrangendo uma área de mais de 200 quilômetros quadrados. Nossos especialistas perfuraram mais de 100 poços e extraíram mais de 20 quilômetros de amostras de rocha. A análise das amostras confirmou o potencial para a produção em escala industrial de concentrado de espodumênio, a principal matéria-prima para a produção de lítio, que tem alta demanda na indústria de baterias", disse.

Os estudos de viabilidade do projeto estão previstos para começar em 2027, e a construção do complexo de mineração e processamento está programada para começar em 2028.

O CEO da Rosatom, Alexey Likhachev, anunciou hoje que a empresa está realizando estudos para identificar vários novos locais para usinas nucleares de alta e baixa potência no Irã. Oitenta funcionários da Rosatom já retornaram ao Irã e estão trabalhando na construção de duas novas unidades na Usina Nuclear de Bushehr.

Nos próximos meses, a Armênia também definirá as especificações técnicas e os parceiros para a construção da nova usina nuclear.

"Estamos confiantes de que a vida útil da usina nuclear armênia será estendida até 2036", disse Likhachev.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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