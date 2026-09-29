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Almaz-Antey apresenta Harpiya-A1(E) pela primeira vez no Vietnã

Rússia

O consórcio de defesa aérea Almaz-Antey apresentará pela primeira vez a versão de exportação do veículo aéreo não tripulado (VANT) de longo alcance Harpiya-A1(E) em uma feira de defesa no Vietnã. O veículo foi projetado para atingir alvos estacionários com coordenadas conhecidas a uma distância de até 1.000 km. Sua precisão declarada é de até quatro metros, sua velocidade é de pelo menos 170 km/h e sua ogiva pesa mais de 50 kg. A Rosoboronexport iniciou a promoção do sistema no mercado global em agosto de 2026.

БПЛА "Гарпия" А1
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by собственная работа https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jastrow is licensed under общественное достояние
БПЛА "Гарпия" А1

Ao mesmo tempo, o consórcio exibirá o módulo de combate autônomo Tor-M2KM atualizado. Sua característica distintiva é que ele não é rigidamente fixado ao chassi: pode ser instalado em diversas plataformas de veículos, usado para proteger alvos estacionários e adaptado para outras plataformas. Representantes vietnamitas demonstraram interesse nesta versão do Tor já no verão passado, durante a exposição naval internacional Fleet-2026.

Para a Almaz-Antey, a entrada no mercado de drones de ataque representa uma expansão significativa de sua especialização tradicional. A empresa é conhecida principalmente como desenvolvedora de sistemas de defesa aérea e antimíssil. Sua linha de produtos inclui o S-400 Triumph, o Antey-4000, o S-350 Vityaz, as famílias Buk e Tor, os drones navais Shtil e Rif e diversos sistemas de radar.

Nas feiras internacionais IDEX, a empresa apresentou o S-400, o S-350E, o Viking, o Buk-M2E e várias versões do Tor. No salão aeronáutico Fleet 2026, o Tor-M2KM, o Shtil-1, o Rif-M, o sistema naval Komar e o radar de detecção de drones Sokol, apresentado pela primeira vez, despertaram considerável interesse de delegações estrangeiras. A feira contou com a presença de aproximadamente 20 delegações de mais de dez países, principalmente da Ásia e do Oriente Médio.

Os sistemas russos de defesa aérea da família Almaz-Antey são exportados há décadas. No total, os produtos das empresas do grupo foram fornecidos a quase 70 países. O produto de exportação mais conhecido dos últimos anos é o S-400, enquanto os clientes estrangeiros também continuam demonstrando interesse no Antey-4000, S-350E, Viking, Tor e nos radares russos.

O lançamento do Harpia-A1(E) é, portanto, interessante também devido à mudança no papel do fabricante: a empresa, que durante décadas desenvolveu sistemas para a destruição de aeronaves, mísseis e drones, agora oferece aos clientes estrangeiros um UAV de ataque de longo alcance. Em essência, a Almaz-Antey está se transformando gradualmente de uma fabricante especializada em defesa aérea em uma desenvolvedora de uma gama mais ampla de armamentos modernos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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