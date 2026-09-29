São Petersburgo substitui demanda europeia por hub médico da Ásia e Oriente Médio

São Petersburgo redesenhou seu fluxo de pacientes internacionais, substituindo a demanda europeia por um eixo composto por países da CEI, Ásia e Oriente Médio. A cidade consolidou-se como um centro de alta complexidade, onde a atração não reside em tecnologias isoladas, mas na densidade de centros federais e escolas científicas concentradas em um único polo urbano.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медицинский туризм в Москве

A mudança de vetor é quantificável. O fluxo de pacientes vindos da Índia saltou 274% e o da China cresceu 32% até 2024. Entre 2025 e 2026, registrou-se a entrada sustentada de pacientes do Irã e do Egito, somando-se ao fluxo constante de países como Uzbequistão, Cazaquistão e Bielorrússia. As especialidades mais procuradas são oncologia, neurocirurgia, transplantologia, oftalmologia e medicina reprodutiva. Na oncologia, o diferencial competitivo é a capacidade de executar todo o ciclo de tratamento de casos graves sem que o paciente precise deixar a cidade.

Infraestrutura pediátrica e a volta do capital interno

Na ortopedia pediátrica, a dependência de pacientes externos é alta: entre 80% e 85% dos atendimentos vêm de fora. Esse volume é alimentado por regiões com escassez de especialistas e gargalos logísticos, como a Sibéria, o Extremo Oriente e o Cáucaso Norte.

No segmento estrangeiro, que movimenta até 500 pessoas por ano nos centros especializados, houve a transição da Europa Ocidental para o Oriente Médio e CEI. Simultaneamente, observa-se o retorno de brasileiros e russos de alta renda que antes buscavam clínicas na Suíça e em Israel. O movimento é impulsionado pela equiparação do parque tecnológico local aos padrões europeus e pelo fato de que diversos protocolos internacionais foram coescritos por professores russos.

A engrenagem financeira do hub médico

O mercado de serviços médicos para estrangeiros e pacientes de outras regiões superou US$ 50 milhões em 2025. Já os repasses ao Fundo Obrigatório de Seguro Saúde (TFOMS) para o tratamento de pacientes regionais somaram 12,2 bilhões de rublos, 15% acima do previsto.

A rentabilidade varia conforme a especialidade e a modalidade de pagamento. Na oncologia, enquanto o tarifa do seguro público (OMS) gira em torno de 90 mil rublos, o custo comercial sobe para a faixa de 150 a 300 mil rublos, com margens de lucro de até 30% para clínicas privadas. A cardiocirurgia apresenta o maior ticket médio, podendo chegar a 1,5 milhão de rublos, com a maior margem do setor, entre 30% e 40%.

A economia do turismo médico em São Petersburgo se sustenta no binômio: complexidade cirúrgica e consumo local. Em 2025, cada turista médico gastou, em média, 99,4 mil rublos na infraestrutura da cidade. O gasto médio de um estrangeiro em centros federais é 10% superior ao de um paciente comercial local, pois o público externo opta por pacotes fechados de serviços.

Do ponto de vista de investimento, a medicina reprodutiva (FIV) atrai pelo ciclo curto de permanência (2 a 3 semanas), enquanto a reabilitação garante a ocupação constante dos leitos, com ciclos de 2 a 6 semanas.