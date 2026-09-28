Rússia restringe dados sobre entregas do setor de combustíveis e energia e operações de refinarias

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto definindo quais informações sobre as atividades do setor de combustíveis e energia da Rússia não estão mais sujeitas à divulgação pública. O documento foi publicado no portal de informações legais.

Photo: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

A lista inclui informações sobre o fornecimento de combustíveis e produtos energéticos por pessoas jurídicas: o que exatamente e em que quantidades é exportado, a que preços, quem é o vendedor e o comprador, como são estruturados os pagamentos contratuais, quais meios de transporte e contêineres são utilizados, para onde e por quais rotas os produtos são enviados, quais terminais e operadores estão envolvidos e quando as operações começam e terminam. Estatísticas consolidadas de exportação alfandegária também estão restritas.

Além disso, dados sobre os volumes de processamento e produção das refinarias russas, bem como sobre os volumes de vendas planejados de produtos petrolíferos na bolsa, agora são confidenciais.

A divulgação dessas informações, inclusive pela mídia e pela internet, é proibida. Uma exceção é feita para dados que a própria empresa publica sobre suas atividades.

A transferência de informações é possível mediante acordo entre o proprietário da informação e a pessoa que acessa a mesma. As agências federais recebem dados dentro dos limites de sua competência e de acordo com o procedimento estabelecido por lei.

O governo deve determinar, em até 10 dias, os códigos de produtos da Nomenclatura de Produtos para Atividades Econômicas Externas (Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity - CNOA) e da Classificação Nacional de Produtos da Rússia (All Russian Classifier of Products), abrangidos pelo decreto, e aprovar um regulamento padrão para o processamento automatizado de informações provenientes de sistemas governamentais. O decreto entra em vigor após sua assinatura.

O documento afirma que as medidas foram tomadas em resposta às "ações hostis dos Estados Unidos e seus aliados, contrárias ao direito internacional".

No entanto, cabe ressaltar que informações essenciais sobre as atividades do setor russo de combustíveis e energia, incluindo informações confidenciais, são divulgadas principalmente por veículos de mídia estrangeiros, como Reuters e Bloomberg, e por agências de análise, como Kpler, Vortexa, S&P Global e Argus.

O governo deve determinar, em até 10 dias, os códigos de produtos sob a TN VED e o Sistema Nacional de Classificação de Produtos da Rússia (NVED) aplicáveis ​​ao decreto e aprovar uma regulamentação padrão para o processamento automatizado de informações provenientes de sistemas governamentais. O decreto entra em vigor após a assinatura.

O documento afirma que as medidas foram tomadas em resposta a "ações hostis dos Estados Unidos e seus aliados, contrárias ao direito internacional".

No entanto, cabe ressaltar que informações básicas sobre as atividades do setor de combustíveis e energia da Rússia, incluindo informações confidenciais, são divulgadas principalmente por veículos de mídia estrangeiros, como Reuters e Bloomberg, e agências de análise, como Kpler, Vortexa, S&P Global e Argus.