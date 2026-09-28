Ensino técnico dispara em 2026, São Petersburgo registra a maior aceleração de candidatos

O interesse pelo ensino técnico e profissionalizante disparou em 2026. No Brasil, o volume de inscrições atingiu 4,2 milhões, um salto de 10% em relação ao ano anterior. São Paulo e outras capitais acompanham a tendência, mas São Petersburgo registrou a maior aceleração: 167 mil candidatos, alta de 22% sobre 2025 e um salto expressivo comparado aos 106 mil de dois anos atrás.

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A oferta de vagas públicas na cidade subiu para 29,1 mil, contra 28 mil no ciclo anterior. Mesmo com a ampliação, a disputa apertou. A concorrência média para vagas gratuitas superou 5,7 candidatos por vaga. O movimento atingiu inclusive as modalidades pagas, onde a relação agora é de 2,4 interessados para cada vaga comercial.

O perfil de quem busca a qualificação mudou. Um terço dos candidatos vem de fora da região. Outro grupo relevante é o de adultos acima de 35 anos, que migram para cursos técnicos via concorrência direta ou centros de emprego para requalificação rápida.

A demanda se concentra em nichos específicos:

TI: Lidera a procura, com picos de 59 candidatos por vaga.

Lidera a procura, com picos de 59 candidatos por vaga. Tecnologia: A concorrência em algumas instituições chegou a 17,5 por vaga.

A concorrência em algumas instituições chegou a 17,5 por vaga. Indústria: O volume de matrículas triplicou nos últimos anos.

Expansão da rede e integração acadêmica

Para absorver a demanda, a cidade agora conta com 116 instituições de ensino técnico. Desde 2022, houve a criação de 11 novas unidades. O motor desse crescimento foram as universidades, que abriram 40 subdivisões de ensino técnico em seus próprios campus.

Essa fusão entre a base acadêmica e o ensino aplicado visa reduzir a distância entre a teoria universitária e a prática industrial, elevando o padrão técnico dos profissionais que chegam ao mercado.

Custo do diploma e barreiras financeiras

A alta procura empurrou os preços dos cursos pagos para cima, com reajustes entre 10% e 13% nesta temporada. Os valores anuais variam conforme a área e a modalidade:

Economia e Contabilidade (EAD): a partir de 85 mil rublos.

a partir de 85 mil rublos. TI e Direito (Presencial): até 249 mil rublos.

Embora a concorrência geral mostre sinais de estabilização, isso não indica queda no interesse, mas sim um aumento na oferta de vagas e a expansão do recrutamento direcionado. O modelo atual transforma o colégio técnico em uma porta de entrada direta para o emprego com contratação garantida.

O ciclo de 2026 consolida a pragmatização do ensino: o diploma técnico deixou de ser apenas a etapa pós-escolar para se tornar uma ferramenta de transição de carreira para adultos e um braço operacional das universidades na formação de mão de obra industrial.