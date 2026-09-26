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Kostroma estende isenção fiscal para transportadoras que migram para veículos a gás até 2030

Rússia

Transportadoras da região de Kostroma terão isenção ou redução de impostos para veículos movidos a gás até o final de 2030. A medida, aprovada pelo parlamento regional, altera a lei do imposto sobre veículos para incentivar a substituição de combustíveis.

Газпром, строительство трубопровода
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, строительство трубопровода

O benefício fiscal varia conforme a composição do combustível: veículos que utilizam gás natural ficam totalmente isentos do imposto (alíquota zero), enquanto os que operam com gás liquefeito pagam metade da taxa padrão.

Composição da frota

O regime tributário, vigente desde 2018, triplicou o número de ônibus a gás na região. No início daquele ano, a frota contava com 67 unidades; hoje a distribuição divide-se entre a operação urbana e a intermunicipal.

Nas linhas intermunicipais, operam 147 ônibus a gás natural e 62 a gás liquefeito. Já no transporte urbano de Kostroma, 52 dos 252 veículos da frota utilizam gás natural.

Impacto financeiro e logística

A menor carga tributária reduz o custo operacional por quilômetro rodado. Como o combustível a gás é mais barato que as opções tradicionais, a medida diminui a dependência de subsídios do orçamento público para manter as rotas.

A extensão do prazo até 2030 oferece previsibilidade para o setor privado. O horizonte temporal permite que as empresas planejem a compra de novos chassis e invistam na expansão da rede de postos de abastecimento na região.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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