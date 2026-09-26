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Iakútia redireciona economia e educação para integrar mercado chinês

Rússia

A República da Iakútia está redirecionando sua infraestrutura social e econômica para atender a demanda do mercado chinês. Em entrevista à agência Xinhua, o governador da região, Aisen Nikolaev, posicionou a unidade federativa não apenas como exportadora de matéria-prima, mas como um centro logístico e educacional para a integração entre Rússia e China. O indicador imediato dessa mudança é o salto de 52% no volume de trocas comerciais com a China nos primeiros cinco meses de 2026.

Logística e fluxos financeiros

O foco atual é a redução do custo e do tempo de transporte para os mercados chineses. O projeto central é o corredor de transporte internacional "Dzhalinda — Mohe". A implementação deste ponto de transição ferroviário e rodoviário visa diversificar a pauta de exportações ao tornar a logística mais competitiva.

Os indicadores financeiros recentes da região refletem esse volume de atividade:

Indicador Valor
Produto Regional Bruto (2025) Mais de 2,6 trilhões de rublos
Investimentos anuais Mais de 780 bilhões de rublos
Crescimento do comércio com a China (jan-mai 2026) +52%

Capacitação e base tecnológica

A guinada para o Leste altera a estrutura educacional da região. A Iakútia planeja criar a Universidade Tecnológica Sakha-Jilin para estabelecer uma base de intercâmbio técnico e reduzir a dependência econômica do setor extrativista.

A integração educacional atual divide-se em quatro níveis:

  • Superior: A Universidade do Nordeste (NEFU) mantém parcerias com 29 instituições chinesas, incluindo monitoramento de ecossistemas árticos com a Universidade Marítima de Dalian.
  • Presença: A universidade якутска mantém uma representação permanente em Harbin.
  • Básico: O ensino de língua chinesa está implantado em 33 escolas da república.
  • Municipal: Conexões diretas entre as cidades de Yakutsk, Aldan e o distrito de Megino-Kangalassky com as cidades de Harbin, Heihe e Mudanjiang.

Meio ambiente e cooperação técnica

A relação expandiu-se para a conservação ambiental. Um acordo firmado em 2024 entre a Iakútia e a província chinesa de Jiangxi coordena a proteção da população oriental do grou-branco (grus leucogaster) em suas áreas de nidificação e invernada.

A especialista em infraestrutura e urbanismo regional Olga Morozova observa que corredores como o "Dzhalinda — Mohe" alteram a logística interna da região, transformando territórios remotos do Norte em nós de trânsito com maior valor agregado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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