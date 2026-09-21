No sul de Primorsky, a entrega de uma nova ponte sobre o rio Tumannaya conectou o posto de controle fronteiriço de Khasan à rodovia federal Ussuri, eixo central do corredor "Oeste-Leste". O projeto incluiu a abertura de um novo posto de controle rodoviário.
A estrutura de Khasan agora opera com dez faixas. A capacidade de tráfego é de 300 veículos e 2.325 pessoas por dia, com previsão técnica para expansão futura do volume de fluxo.
A mudança altera a dinâmica de acesso à fronteira com a Coreia do Norte. O link direto com a rodovia federal elimina gargalos no deslocamento de cargas do território norte-coreano para o interior da Rússia e para os portos de Primorsky. Na prática, a obra altera a logística de armazéns e empresas de transporte da região.
A ponte integra a Estratégia de Desenvolvimento do Extremo Oriente até 2036, que define metas para a malha de transporte:
|Direção
|Meta / Objetivo
|BAM e Transiberiana
|Até 270 milhões de toneladas de carga/ano
|Portos e Aeroportos
|Modernização de capacidades
|Passagens de Fronteira
|Aumento do fluxo de carga com a Coreia do Norte
Segundo a especialista em infraestrutura regional Olga Morozova, a criação desses nós de transporte reduz o tempo de entrega de mercadorias e retira a carga de trechos rodoviários obsoletos, alterando a atratividade do território para operadores logísticos.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.