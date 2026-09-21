Votação na Rússia terminou: a configuração do parlamento mudou de forma drástica e inesperada

As eleições parlamentares foram concluídas na Federação Russa. A participação nas eleições para a Duma Estatal ultrapassou 59%, de acordo com Ella Pamfilova, presidente da Comissão Eleitoral Central.

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O partido Rússia Unida (conservadorismo nacional) de Dmitry Medvedev conquistou um número recorde de cadeiras na Duma Estatal em sua história de participação em eleições parlamentares.

O Rússia Unida recebeu 57,83% dos votos e lidera em 209 dos 225 distritos uninominais. O partido receberá 355 cadeiras e, caso o partido Rússia Justa não consiga entrar no parlamento, receberá ainda mais.

O Partido Comunista da Federação Russa (socialismo) de Gennady Zyuganov recebe 13,81% dos votos e venceu em cinco distritos uninominais, conquistando 40 cadeiras.

O Partido Liberal Democrático da Rússia (LDPR, ultranacionalismo) de Leonid Slutsky recebe 8,98% dos votos e venceu em dois distritos uninominais, conquistando 25 cadeiras.

O partido Novo Povo (liberalismo) de Alexei Nechaev recebe 7,96% dos votos, conquistando 20 cadeiras.

O Rússia Justa (conservadorismo nacional) ainda tem chances de ultrapassar a barreira de 5%, afirmou Pamfilova. Atualmente, o partido possui quatro cadeiras em distritos uninominais. Os resultados finais das eleições para a Duma Estatal serão anunciados em 25 de setembro.

O Rússia Unida terá a maior bancada na Duma Estatal em sua história, tendo recebido 57,83% dos votos nas recentes eleições parlamentares.

A pressão externa não levou à desmobilização ou ao aumento do sentimento de protesto esperados pela oposição. O partido governista receberá aproximadamente 330 a 335 das 450 cadeiras – uma maioria absoluta e constitucional, permitindo-lhe aprovar sozinha quaisquer leis e emendas constitucionais.

Com 95% dos votos apurados no Distrito Federal do Extremo Oriente, que anteriormente votava nos comunistas, o Rússia Unida recebeu 53,5% dos votos, em comparação com 35,9% há cinco anos.

No outro extremo, a região liberal de Sverdlovsk figurava no topo. Após a apuração de 91,44% dos votos, o Rússia Unida obteve lá 42,18% dos votos para a lista partidária nas eleições para a Assembleia Legislativa, em comparação com 35,56% em 2021. Ainda mais revelador é o componente de mandato único: os candidatos do Rússia Unida venceram em todos os 25 distritos eleitorais. Isso garante ao partido uma maioria qualificada no parlamento regional. Também na região de Sverdlovsk, todos os sete candidatos do Rússia Unida nos distritos eleitorais de mandato único da Duma Estatal foram eleitos.

Os principais temas da campanha eleitoral foram a situação da economia, a crise energética e a Operação militar especial (SVO) na Ucrânia. O programa do Rússia Unida tem como meta acelerar o desenvolvimento de indústrias de importância crítica — fabricação de máquinas-ferramenta, microeletrônica, fabricação de aeronaves, robótica e inteligência artificial. O programa prevê o aumento do salário mínimo para pelo menos 35.000 rublos até 2030. A supervisão do partido está sendo implementada para garantir que a robótica e o aumento da produtividade nas empresas levem diretamente a salários mais altos para os funcionários. Medidas adicionais de apoio social e financeiro são fornecidas para funcionários de empresas estratégicas e da indústria de defesa.

No âmbito dos programas "Energia de um Grande País" e "Energia do Futuro", o partido concentra-se na sustentabilidade interna e na independência tecnológica do setor de combustíveis e energia.

O apoio aos participantes da operação militar especial tornou-se um tema transversal, integrado em praticamente todas as seções do programa. Isso inclui a expansão das garantias de emprego, moradia e sociais para veteranos de combate e suas famílias, fornecendo-lhes atendimento médico prioritário e programas ampliados de reabilitação e emprego. Também oferece assistência para a abertura de seus próprios negócios e o envolvimento ativo dos participantes da OMS na administração pública e na educação patriótica da juventude.