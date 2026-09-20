Ella Pamfilova anuncia resultados preliminares das eleições para a 9ª Duma Estatal na Rússia

Ella Pamfilova, рresidente da Comissão Eleitoral Central da Federação Russa, resumiu os resultados preliminares da votação de três dias nas eleições para deputados da 9ª Duma Estatal e nas eleições regionais conjuntas, que terminam em 20 de setembro de 2026. De acordo com o Centro de Informação da CEC, às 13h40 (horário de Moscou) de 20 de setembro, a participação geral dos eleitores nas eleições para deputados da 9ª Duma Estatal ultrapassou 50,46%.

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Pamfilova enfatizou que as eleições estão sendo realizadas em total conformidade com a lei e que a participação dos eleitores superou os números de eleições semelhantes em 2021. Segundo Pamfilova, as notícias falsas amplamente divulgadas sobre a recusa de acesso de observadores de certos partidos não foram confirmadas.

Ela afirmou que o número de violações confirmadas é mínimo — menos de um centésimo de um por cento entre 91.000 comissões eleitorais. A chefe da Comissão Eleitoral Central relatou o bloqueio de mais de 100 milhões de ataques a servidores web. A maioria dos ciberataques teve origem no exterior, especificamente no Reino Unido, Ucrânia, Brasil, Indonésia e Índia. Um número recorde de observadores internacionais: 1.126 observadores de 130 países participaram das eleições, o que Pamfilova chamou de recorde.

Destes, aproximadamente 40 vieram da Europa e dos Estados Unidos. Ela também afirmou que as opiniões externas ocidentais são irrelevantes, pois "o povo russo avaliará as eleições".

A Comissão Eleitoral Central começará a anunciar os primeiros resultados oficiais da campanha eleitoral imediatamente após o fechamento das urnas em todas as regiões do país (a região de Kaliningrado será a última a votar, às 21h, horário de Moscou).