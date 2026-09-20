Ella Pamfilova, рresidente da Comissão Eleitoral Central da Federação Russa, resumiu os resultados preliminares da votação de três dias nas eleições para deputados da 9ª Duma Estatal e nas eleições regionais conjuntas, que terminam em 20 de setembro de 2026. De acordo com o Centro de Informação da CEC, às 13h40 (horário de Moscou) de 20 de setembro, a participação geral dos eleitores nas eleições para deputados da 9ª Duma Estatal ultrapassou 50,46%.
Pamfilova enfatizou que as eleições estão sendo realizadas em total conformidade com a lei e que a participação dos eleitores superou os números de eleições semelhantes em 2021. Segundo Pamfilova, as notícias falsas amplamente divulgadas sobre a recusa de acesso de observadores de certos partidos não foram confirmadas.
Ela afirmou que o número de violações confirmadas é mínimo — menos de um centésimo de um por cento entre 91.000 comissões eleitorais. A chefe da Comissão Eleitoral Central relatou o bloqueio de mais de 100 milhões de ataques a servidores web. A maioria dos ciberataques teve origem no exterior, especificamente no Reino Unido, Ucrânia, Brasil, Indonésia e Índia. Um número recorde de observadores internacionais: 1.126 observadores de 130 países participaram das eleições, o que Pamfilova chamou de recorde.
Destes, aproximadamente 40 vieram da Europa e dos Estados Unidos. Ela também afirmou que as opiniões externas ocidentais são irrelevantes, pois "o povo russo avaliará as eleições".
A Comissão Eleitoral Central começará a anunciar os primeiros resultados oficiais da campanha eleitoral imediatamente após o fechamento das urnas em todas as regiões do país (a região de Kaliningrado será a última a votar, às 21h, horário de Moscou).
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