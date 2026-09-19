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Fábrica de PET em Miass transforma resíduos plásticos em matéria-prima industrial

Rússia

A cidade de Miass, na região de Chelyabinsk, está prestes a iniciar as operações da fábrica da empresa Sansara. O empreendimento é a primeira unidade de grande porte a ocupar o parque industrial ecológico da cidade, focando na transformação de embalagens plásticas em flocos de PET, que servem como matéria-prima para a fabricação de novos produtos.

Робот-манипулятор Canon сортирует электронные компоненты в синем контейнере
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
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A obra atingiu 99% de conclusão. No momento, as equipes finalizam a pavimentação do galpão industrial, o acabamento do bloco administrativo e a instalação de balanças rodoviárias. Simultaneamente, engenheiros ajustam os sistemas de fornecimento de vapor, a automação e as estações de tratamento de efluentes.

A unidade terá capacidade para processar mais de 13,5 mil toneladas de plástico por ano. A comercialização do produto final já está definida através de um contrato de fornecimento de PET flex com uma empresa do Bashkortostão.

A chegada da Sansara altera a natureza do parque industrial ecológico de Miass, que deixa de ser um plano no papel para se tornar um centro operacional. Na prática, isso estabelece um ciclo de valor agregado na região: resíduos plásticos deixam de ser lixo para se tornarem um recurso industrial reintegrado à produção.

Olga Nikolaevna Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que a ativação desses ativos exige a sincronização exata entre os equipamentos industriais e as redes municipais. Segundo a especialista, isso é particularmente crítico nos sistemas de energia e tratamento de resíduos, etapas que agora chegam à fase final de comissionamento.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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