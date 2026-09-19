Profissionais essenciais podem adquirir casas por 1% do valor após 10 anos de trabalho

No distrito de Talmensky, na região de Altai, está terminando a construção do bairro "Svetly". O projeto funciona como um teste para a região: as casas são erguidas ao mesmo tempo que as redes de energia, água e as estradas. O objetivo é evitar que as famílias se mudem para canteiros de obras sem infraestrutura básica.

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Ao todo, foram construídas 44 casas individuais, com tamanhos que variam entre 61,4 e 95,3 metros quadrados. As unidades foram destinadas a profissionais essenciais do distrito, divididos por área de atuação:

Setor agroindustrial: 19 casas;

Educação: 12 casas;

Saúde: 8 casas;

Cultura: 5 casas.

As casas são entregues sob contratos de aluguel. Para se tornar proprietário do imóvel, o profissional deve trabalhar no distrito por pelo menos 10 anos. Após esse período, a casa pode ser comprada por um valor que não ultrapassa 1% do custo de construção.

O investimento total no projeto foi de aproximadamente 600 milhões de rublos, financiados pelos governos federal e regional. Além disso, a administração de Talmensky investiu 18 milhões de rublos em conexão de redes, remanejamento de linhas elétricas e regularização de terrenos. Atualmente, a infraestrutura de engenharia está 98% concluída e a pavimentação das ruas atingiu 65%. A previsão é que todas as obras sejam entregues até janeiro de 2027.

Para quem vive na região, a mudança significa sair de uma fila de espera para a possibilidade de planejar o futuro. Lyudmila Semel, professora do ensino fundamental que chegou à cidade em 2017, esperou anos pela casa e agora planeja adaptar o sótão para criar quartos extras para os filhos. Vadim Zakirvashevich, professor de coreografia, mudou-se para um imóvel com o dobro do tamanho de sua residência anterior, o que permitiu dar quartos individuais aos filhos.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, explica que sincronizar a construção das casas com a instalação de redes e estradas elimina o problema das "construções isoladas", onde as casas existem, mas carecem de conforto básico.

O modelo do bairro Svetly deve ser replicado em outros municípios. No distrito de Blagoveshchensky, a escolha do terreno e o projeto inicial já começaram. Para que o sistema seja implementado em novas localidades, a regra é que o complexo tenha no mínimo 10 casas e conte com a participação dos empregadores locais.

Segundo dados governamentais, nos últimos três anos foram construídas 130 casas individuais no estado dentro do programa de desenvolvimento rural, beneficiando 225 famílias. O investimento total nesse setor foi de cerca de 1,5 bilhão de rublos.

Fonte: Pravda.Ru